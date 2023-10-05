Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:31

Updated Сегодня, 19:31

В Белгородской области начали проверку из-за слива отходов на землях «Русагро»

В Белгородской области начали проверку из-за слива отходов на землях «Русагро»

5 октября 2023, 19:15
Фото: 1MI
В прямом эфире 5 октября глава Валуйского округа Алексей Дыбов рассказал о нарушении законодательства об охране окружающей среды, которое специалисты зафиксировали в хуторе Ромашовка.

Как рассказал чиновник, о подозрительном сливе плохо пахнущих отходов рассказал местный житель Иван.

«В районе хутора Ромашовка идёт слив отходов производства в открытый грунт с попаданием в находящуюся рядом реку Ураевка, а также грунтовые воды. По словам местных жителей, отходы сливают каждый день. Привозят их большегрузы в бочках, в округе стоит зловонный запах. Деревья и трава, которые вступили в контакт с данной субстанцией, засохли», — написал мужчина главе округа.

Алексей Дыбов заявил, что по данному обращению на место выехала специальная комиссия, в состав которой вошли представители экологической службы, земельного контроля и администрации. И факт, описанный в обращении, подтвердился.

В настоящее время по инциденту проводится проверка. Земля принадлежит «Русагро».
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

По предварительным данным, отходы, о которых идёт речь, вывозят с полей фильтрации сахарного завода. Чиновник пообещал, что виновных в этом преступлении обязательно накажут.

Напомним, в Белгороде проверка по факту образования фекального озера на улице Есенина растянулась на три года. Виновной в создании зловонного водоёма признали компанию ДРЭП ДСК.

Время прошло, но осадочек остался: чем кончилась история с фекальным озером ДРЭП ДСК
Узнать подробнее
Читайте также:
Появление красных луж в Белгородской области может быть связано со сливом пестицидовЖители Разумного жалуются на слив нечистот в реку
#Происшествия#Экология#Нарушения#Отходы#Алексей дыбов#Русагро#Окружающая среда#Белгород#Валуйский горокруг#Милена Фишер
Подпишитесь
Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?
Сегодня, 13:17
Рим против квантового бессмертия: о чём думают белгородские девушки?
Сегодня, 11:12
Путин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
Сегодня, 13:59
Владимир Жданов: Жители Шебекинского отказались покидать дома после обстрела
Сегодня, 16:33
Назначенный 11 лет назад Дыбов продолжит возглавлять Валуйский горокруг
Сегодня, 13:20
Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино
Сегодня, 11:33