В Белгородской области начали проверку из-за слива отходов на землях «Русагро»

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Как рассказал чиновник, о подозрительном сливе плохо пахнущих отходов рассказал местный житель Иван.
«В районе хутора Ромашовка идёт слив отходов производства в открытый грунт с попаданием в находящуюся рядом реку Ураевка, а также грунтовые воды. По словам местных жителей, отходы сливают каждый день. Привозят их большегрузы в бочках, в округе стоит зловонный запах. Деревья и трава, которые вступили в контакт с данной субстанцией, засохли», — написал мужчина главе округа.
Алексей Дыбов заявил, что по данному обращению на место выехала специальная комиссия, в состав которой вошли представители экологической службы, земельного контроля и администрации. И факт, описанный в обращении, подтвердился.
В настоящее время по инциденту проводится проверка. Земля принадлежит «Русагро».
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
По предварительным данным, отходы, о которых идёт речь, вывозят с полей фильтрации сахарного завода. Чиновник пообещал, что виновных в этом преступлении обязательно накажут.
Напомним, в Белгороде проверка по факту образования фекального озера на улице Есенина растянулась на три года. Виновной в создании зловонного водоёма признали компанию ДРЭП ДСК.