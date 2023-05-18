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В Тульской области запустили комплекс по обращению с отходами мощностью 420 тыс. тонн

18 мая 2023, 12:36
В Тульской области завершили масштабную реконструкцию мусорного полигона Дубенского района, в рамках которой был введен в эксплуатацию комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его производственная мощность составляет 420 тысяч тонн в год.

ППК «Российский экологический оператор» предоставила финансирование для строительства КПО в размере 261,9 миллиона рублей.

Как рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, КПО запустили 17 мая 2023 года. Мощность обработки ТКО составит 420 тысяч тонн ежегодно, мощность утилизации – 70 тысяч тонн, пишет gorod55.ru.

Инвестором проекта по созданию КПО стало ООО «СтройСитиТула» (ООО «МСК-НТ», региональный оператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с ТКО в г. Москва). Общая стоимость проекта составила 1,035 миллиарда рублей.

Комплекс утилизации представляет собой объект компостирования и участок, где производится технический грунт.

ППК «РЭО» была учреждена 14 января 2019 года на основании указа президента Российской Федерации. РЭО призван сформировать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Национальный проект «Экология» устанавливает цели по сокращению объемов захоронения мусора на полигонах на 50 процентов и достижению стопроцентной переработки бытовых отходов к 2030 году. Эти меры позволят снизить экологическую нагрузку на российское население. Достижение данных показателей не представляется возможным без построения экономики замкнутого цикла.

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