В Тульской области запустили комплекс по обращению с отходами мощностью 420 тыс. тонн

ППК «РЭО» была учреждена 14 января 2019 года на основании указа президента Российской Федерации. РЭО призван сформировать в стране комплексную систему обращения с ТКО. Национальный проект «Экология» устанавливает цели по сокращению объемов захоронения мусора на полигонах на 50 процентов и достижению стопроцентной переработки бытовых отходов к 2030 году. Эти меры позволят снизить экологическую нагрузку на российское население. Достижение данных показателей не представляется возможным без построения экономики замкнутого цикла.