Белгородцы просят списать штрафы ГИБДД с водителей, спасавших людей из-под обстрелов

«Мне кажется, камеры на скорость в тех районах, где ведутся обстрелы, явно не нужны. Люди не смотрят на них, летят, спасая свои жизни и жизни других мирных жителей. Было бы благоразумно частично в некоторых районах вообще их убрать», — считает один из обратившихся.