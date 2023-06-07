Белгородцы просят списать штрафы ГИБДД с водителей, спасавших людей из-под обстрелов

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Белгородцы обращаются к губернатору Вячеславу Гладкову и просят разобраться со штрафами для водителей, которые вывозят людей из Новой Таволжанки в Белгород. В частности, жители села получили штрафы за превышение скорости на 2 тыс. рублей.
«Наши мужчины-таволжанцы на собственных машинах вывозят мирных жителей в Белгород. По зову сердца, рискуя собственной жизнью, естественно, на большой скорости под обстрелами», — написала белгородка. Женщина поинтересовалась, можно ли решить вопрос со штрафами.
Жительнице региона ответил глава областного минтранса Сергей Евтушенко. По словам министра, уже выписанные штрафы можно оспорить только в ГИБДД.
Что касается ситуации в целом, то министерством направлено обращение в УГИБДД УМВД России по Белгородской области с просьбой урегулировать данный вопрос на приграничных территориях Шебекинского горокруга. Ждём решения.
Сергей Евтушенко
Подобные обращения поступают и от других белгородцев:
«Мне кажется, камеры на скорость в тех районах, где ведутся обстрелы, явно не нужны. Люди не смотрят на них, летят, спасая свои жизни и жизни других мирных жителей. Было бы благоразумно частично в некоторых районах вообще их убрать», — считает один из обратившихся.