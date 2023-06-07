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Белгородцы просят списать штрафы ГИБДД с водителей, спасавших людей из-под обстрелов

7 июня 2023, 09:49
Фото: 1MI

Белгородцев оштрафовали за вывоз людей из-под обстрелов на большой скорости

К губернатору в комментариях обращаются жители региона и просят разобраться со штрафами для водителей, которые вывозили людей из Новой Таволжанки, рискуя жизнями. Глава регионального минтранса Сергей Евтушенко ответил, что с ситуацией в приграничье попытаются разобраться.
Сюжет
Штраф

Белгородцы обращаются к губернатору Вячеславу Гладкову и просят разобраться со штрафами для водителей, которые вывозят людей из Новой Таволжанки в Белгород. В частности, жители села получили штрафы за превышение скорости на 2 тыс. рублей.

«Наши мужчины-таволжанцы на собственных машинах вывозят мирных жителей в Белгород. По зову сердца, рискуя собственной жизнью, естественно, на большой скорости под обстрелами», — написала белгородка. Женщина поинтересовалась, можно ли решить вопрос со штрафами.

Жительнице региона ответил глава областного минтранса Сергей Евтушенко. По словам министра, уже выписанные штрафы можно оспорить только в ГИБДД.

Что касается ситуации в целом, то министерством направлено обращение в УГИБДД УМВД России по Белгородской области с просьбой урегулировать данный вопрос на приграничных территориях Шебекинского горокруга. Ждём решения.
Сергей Евтушенко

Подобные обращения поступают и от других белгородцев:

«Мне кажется, камеры на скорость в тех районах, где ведутся обстрелы, явно не нужны. Люди не смотрят на них, летят, спасая свои жизни и жизни других мирных жителей. Было бы благоразумно частично в некоторых районах вообще их убрать», — считает один из обратившихся.

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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков#Сергей евтушенко#Штраф#Обстрелы#Приграничье#Наталья Корявых#Превышение скорости#Вывоз людей#Общество
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