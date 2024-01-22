Белгородец сбил инспектора ДПС, чтобы не платить штраф за пьяное вождение

1 сентября 2023 года пьяный житель Чернянского района был за рулём, когда его решил остановить находившийся при исполнении сотрудник полиции. Нарушитель не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и попытался скрыться, сбив при этом инспектора ДПС. Правоохранителю был нанесён тяжкий вред здоровью.