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ДПС

Белгородец сбил инспектора ДПС, чтобы не платить штраф за пьяное вождение

22 января 2024, 11:38
Фото: 1MI
ДПС

Белгородцу грозит пожизненный срок за наезд на полицейского

Происшествие случилось в сентябре 2023 года в Чернянском районе. Инспектор ДПС решил остановить водителя для проверки, но тот сбил полицейского, чтобы избежать наказания за нетрезвое вождение, отметили в региональной прокуратуре. Полицейскому был нанесён тяжкий вред здоровью.

1 сентября 2023 года пьяный житель Чернянского района был за рулём, когда его решил остановить находившийся при исполнении сотрудник полиции. Нарушитель не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и попытался скрыться, сбив при этом инспектора ДПС. Правоохранителю был нанесён тяжкий вред здоровью.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок в тюрьме.

Заместитель прокурора области уже направил уголовное дело в Белгородский областной суд для рассмотрения по существу.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#ДПС#Чернянский район#Новости Белгорода#Пьяный водитель#Белгород#Покушение на сотрудника при исполнении#Александра Склярова
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