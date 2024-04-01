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Камера

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Апрель
«Они ведь такого не ели». Белгородский активист купил дворникам печенье за 200 рублей
Активист и «главный по еде» в Белгороде Дмитрий Ткаченко купил сотрудникам УБГБ печенье за 200 рублей и кофе. Свой поступок блогер запечатлел на камеру и поделился кадрами в Сети.
1 апреля, 12:30
Март
Десять снарядов РСЗО Vampire сбили рано утром в воскресенье над Белгородом
31 марта, 04:55
Взрыв видели в окно: последствия очередного удара ВСУ по Белгороду
23 марта, 20:22
Февраль
В белгородском УФСИН отреагировали на слова Сергиенко о двухчасовых прогулках в мороз
27 февраля, 16:45
Второй смартфон в подарок в билайне!
13 февраля, 12:15
Январь
Белгородцы просят отключить дорожные камеры из-за обстрелов. Что ответил минтранс?
22 января, 15:57
Июль 2023
Водителей предупредили о новой камере в Белгороде
На улице Белгородского полка запустили комплекс фотофиксации нарушений при выезде на полосу общественного транспорта. Не соблюдающих ПДД водителей будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей, предупредили в мэрии.
4 июля 2023, 14:18
Май 2023
В Белгороде в 2023 году кратно увеличат количество уличных камер
25 мая 2023, 12:07
Mash: украинский беспилотник Shark сбили под Белгородом
Беспилотник пролетел 5,5 км вглубь границы, после чего его сбили. БПЛА упал поле. Сообщается, что такие дроны используются для разведки и корректировки ударов.
4 мая 2023, 06:33
Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде
По данным журналистов, двух из них задержали. Ещё один якобы смог скрыться.
1 мая 2023, 13:55

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