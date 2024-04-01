«Они ведь такого не ели». Белгородский активист купил дворникам печенье за 200 рублей

Активист и «главный по еде» в Белгороде Дмитрий Ткаченко купил сотрудникам УБГБ печенье за 200 рублей и кофе. Свой поступок блогер запечатлел на камеру и поделился кадрами в Сети.