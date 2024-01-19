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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Запуск ракеты

Белгородцы больше не получат предупреждения об авиационной опасности

19 января 2024, 06:51
Фото: Midjourney
Запуск ракеты

В Белгороде отказались от оповещения об авиационной опасности

Оперштаб принял решение, что сигналом тревоги будет служить термин «ракетная опасность». Об этом рассказал во время пресс-конференции начальник главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, сообщает «Белгород-медиа».
Сюжет
МЧС

Белгородцам больше не будут приходить оповещения об авиационной опасности. Власти решили, что сигналом тревоги будет служить только один термин — «ракетная опасность». Такое решение принято на заседании оперштаба.

Люди спрашивают: в чём разница ракетной и авиационной опасности, что делать при этом? А действия одни и те же.
Сергей Потапов

Авиационную опасность в Белгороде объявляли дважды — 3 и 10 января. Оповещения горожанам присылали после того, как Минобороны фиксировало активность авиации противника вблизи госграницы РФ. Сирену при объявлении авиационной опасности не включали.

Вместе с тем сигнал ракетной опасности объявляли вчера утром, 18 января. В таких случаях белгородцам рекомендуют спуститься в укрытия и не подходить к окнам. Тем утром над областным центром и районом сбили десять украинских ракет.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков также рассказал, что делать белгородцам, которые нужно на работу, а в городе объявлена ракетная опасность. Губернатор отметил, что в первую очередь необходимо думать о своей жизни и прятаться в безопасное место.

Как быть с работой во время ракетной опасности в Белгороде? Объяснил губернатор
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#Общество#Белгородская область#МЧС#Сергей потапов#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Ракетная опасность#Авиационная опасность
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