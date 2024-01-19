Белгородцы больше не получат предупреждения об авиационной опасности

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Белгородцам больше не будут приходить оповещения об авиационной опасности. Власти решили, что сигналом тревоги будет служить только один термин — «ракетная опасность». Такое решение принято на заседании оперштаба.
Люди спрашивают: в чём разница ракетной и авиационной опасности, что делать при этом? А действия одни и те же.
Сергей Потапов
Авиационную опасность в Белгороде объявляли дважды — 3 и 10 января. Оповещения горожанам присылали после того, как Минобороны фиксировало активность авиации противника вблизи госграницы РФ. Сирену при объявлении авиационной опасности не включали.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков также рассказал, что делать белгородцам, которые нужно на работу, а в городе объявлена ракетная опасность. Губернатор отметил, что в первую очередь необходимо думать о своей жизни и прятаться в безопасное место.