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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Сирена

Почему при сигнале «Авиационная опасность» не включили сирену в Белгороде?

11 января 2024, 10:13
Фото: Midjourney
Сирена

Белгородцам объяснили, почему при авиационной опасности не включили сирену

Вчера, 10 января, жителям Белгорода разослали предупреждающие об авиационной опасности сообщения. Некоторые горожане задали вопрос: почему при данном сигнале не включили сирену? Ответ опубликовала мэрия.

Почему при сигнале «Авиационная опасность» накануне не включили сирену воздушной тревоги? На этот вопрос ответила администрация Белгорода.

Министерством обороны РФ была зафиксирована активность авиации противника вблизи государственной границы РФ. Угроза авиационной опасности для жителей города не подтвердилась, в связи с этим не включали сирены и громкоговорящие устройства.
мэрия Белгорода

Авиационную опасность в Белгороде с начала года объявляли дважды. В первый раз — 3 января. Отбой тогда объявили спустя почти полчаса. Второй раз предупреждение разослали накануне, 10 января. В обоих случаях угроза не подтвердилась.

Тем не менее при объявлении авиационной опасности рекомендуется спуститься в укрытие или найти безопасное место, если вы находитесь на улице. Если сигнал застал вас дома, нужно отойти подальше от окон и переждать угрозу в ванной, туалете, коридоре или кладовой.

Ранее белгородцам объяснили разницу между сигналами «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность». Помимо этого, горожанам ответили, почему сирену иногда включают уже после обстрела.

«Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность»: белгородцам объяснили различие
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