Почему при сигнале «Авиационная опасность» не включили сирену в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Почему при сигнале «Авиационная опасность» накануне не включили сирену воздушной тревоги? На этот вопрос ответила администрация Белгорода.
Министерством обороны РФ была зафиксирована активность авиации противника вблизи государственной границы РФ. Угроза авиационной опасности для жителей города не подтвердилась, в связи с этим не включали сирены и громкоговорящие устройства.
мэрия Белгорода
Тем не менее при объявлении авиационной опасности рекомендуется спуститься в укрытие или найти безопасное место, если вы находитесь на улице. Если сигнал застал вас дома, нужно отойти подальше от окон и переждать угрозу в ванной, туалете, коридоре или кладовой.
Ранее белгородцам объяснили разницу между сигналами «Угроза ракетной опасности» и «Ракетная опасность». Помимо этого, горожанам ответили, почему сирену иногда включают уже после обстрела.