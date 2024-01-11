Почему при сигнале «Авиационная опасность» не включили сирену в Белгороде?

Тем не менее при объявлении авиационной опасности рекомендуется спуститься в укрытие или найти безопасное место, если вы находитесь на улице. Если сигнал застал вас дома, нужно отойти подальше от окон и переждать угрозу в ванной, туалете, коридоре или кладовой.