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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Белгородцам рассказали об авиационной опасности

Авиационная опасность: что это значит и что нужно делать?

10 января 2024, 11:25
Фото: Bel.ru

Белгородцам рассказали об авиационной опасности

Днём 10 января в Белгороде объявили авиационную опасность. В связи с этим у горожан возникли вопросы, что это значит. Как оказалось, действовать в таких случаях нужно, как и при ракетной опасности. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Днём 10 января в Белгороде объявили авиационную опасность. Соответствующая рассылка белгородцам пришла от РСЧС. Горожанам объяснили, что это значит.

Добавим, что некоторые белгородцы в Сети интересовались, что им делать в таких случаях.

«Что с авиационной опасностью? Как на неё реагировать и когда отбой?» — спросила местная жительница.

Как удалось выяснить, при объявлении авиационной опасности необходимо действовать так же, как и при ракетной. Если вы находитесь дома, то следует отойти подальше от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами — ванная, туалет, коридор или кладовая.

В случае нахождения на улице следует спуститься в укрытие или пройти в иное безопасное место.

Рассылка об авиационной опасности белгородцам пришла в 13:08. На момент публикации был объявлен отбой.

Второй раз с начала года: в Белгороде вновь объявили авиационную опасность
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Рассылка#Белгород#Наталья Корявых#СВО#РСЧС#Авиационная опасность
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