Авиационная опасность: что это значит и что нужно делать?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Днём 10 января в Белгороде объявили авиационную опасность. Соответствующая рассылка белгородцам пришла от РСЧС. Горожанам объяснили, что это значит.
Добавим, что некоторые белгородцы в Сети интересовались, что им делать в таких случаях.
«Что с авиационной опасностью? Как на неё реагировать и когда отбой?» — спросила местная жительница.
Как удалось выяснить, при объявлении авиационной опасности необходимо действовать так же, как и при ракетной. Если вы находитесь дома, то следует отойти подальше от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами — ванная, туалет, коридор или кладовая.
В случае нахождения на улице следует спуститься в укрытие или пройти в иное безопасное место.
Рассылка об авиационной опасности белгородцам пришла в 13:08. На момент публикации был объявлен отбой.