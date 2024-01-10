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В Белгороде объявили авиационную опасность

Второй раз с начала года: в Белгороде вновь объявили авиационную опасность

10 января 2024, 10:19
Фото: 1MI

В Белгороде объявили авиационную опасность

Предупреждение выпустило РСЧС. Это второй раз с начала года, когда в городе объявляют авиационную опасность.

Авиационную опасность объявили в Белгороде. Соответствующее уведомление РСЧС выпустило 10 января в 13:08.

Дополнение: отбой авиационной опасности объявили в 14:27.

Это второй раз с начала года, когда в Белгороде объявляют авиационную опасность. Впервые горожане узнали о ней 3 января. Отбой тогда объявили спустя почти полчаса.

В тот день, напомним, в столице региона было неспокойно: утро началось со взрывов, а затем в городе нашли неразорвавшиеся снаряды. Из-за одного из них пришлось эвакуировать около 600 человек.

В то же время с начала года в Белгороде не раз объявляли ракетную опасность. В оперштабе объяснили, чем различаются понятия «ракетная опасность» и «угроза ракетной опасности».

Как правило, после объявления первой включают сирену. В мэрии ранее ответили, почему её запускают уже после обстрела.

В Белгороде объявили авиационную опасность
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