Второй раз с начала года: в Белгороде вновь объявили авиационную опасность

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Авиационную опасность объявили в Белгороде. Соответствующее уведомление РСЧС выпустило 10 января в 13:08.
Дополнение: отбой авиационной опасности объявили в 14:27.
Это второй раз с начала года, когда в Белгороде объявляют авиационную опасность. Впервые горожане узнали о ней 3 января. Отбой тогда объявили спустя почти полчаса.
В тот день, напомним, в столице региона было неспокойно: утро началось со взрывов, а затем в городе нашли неразорвавшиеся снаряды. Из-за одного из них пришлось эвакуировать около 600 человек.
В то же время с начала года в Белгороде не раз объявляли ракетную опасность. В оперштабе объяснили, чем различаются понятия «ракетная опасность» и «угроза ракетной опасности».
Как правило, после объявления первой включают сирену. В мэрии ранее ответили, почему её запускают уже после обстрела.