Газировка из крана и отделка румынским дубом: топ-5 самых дорогих квартир в Белгороде

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Журналисты Бел.Ру изучили подборки квартир на двух популярных сайтах с объявлениями. Получился небольшой топ-5. Начнём с конца: от самой «дешёвой» квартире к самой дорогой.
Вариант за 31 млн рублей расположен на улице Щорса, прямо в центре города недалеко от Водстроя. Двухуровневая квартира находится на 17-м этаже. В ней четыре комнаты, общая площадь — 249 кв. м. В наличии балкон-лоджия, панорамные окна и гардеробная. Из удобств: тёплый пол, кондиционер, посудомоечная машина.
Коридop полностью в распоряжении квартиры, плюс огромная терраса на крыше. Квартира в двух этажах изначально по документам.
объявление на сайте
В квартире есть кухня, три спальни, зал, три душа, ванна и три санузла.
Это помещение дороже прошлого на миллион, но отличается на все десять. Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом на Харгоре продаётся за 32 млн рублей. Площадь — 272 кв. м, этаж — одиннадцатый. На первом этаже расположены гостиная с зимним садом и камином, большая кухня-столовая, сауна, а также санузел. На втором — две спальни, кабинет и ещё один санузел.
Жилой комплекс находится в самом благоприятном районе города Белгорода. Все удобства и инфраструктура, включая магазины, рестораны и развлекательные заведения, находятся в непосредственной близости.
Эта квартира практически идентична прошлой. Расположено многокомнатное помещение на последних двух этаж многоэтажки на Харгоре. Площадь квартиры — 270 кв. м. Все удобства не перечесть: гостиная с зимним садом и камином, кухня-столовая, сауна и солярий, гардеробная, система «умный дом», кабинет, зона барбекю и выход на крышу, а также дизайнерский ремонт и отделка румынским дубом.
Для тех, кто хочет комфортную, стильную, статусную квартиру предлогам роскошный пентхаус. Вас обязательно посетит приятное ощущение, что вы находитесь в просторном загородном доме. Очень большие территории крыши дают возможность расставить удобные беседки и лавки, разбить яркий цветник и даже организовать оригинальную парковую зону или полноценный спортивный уголок.
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Четырёхкомнатную квартиру на Харгоре с не менее роскошным ремонтом продают за 35 млн рублей. Площадь жилья — 180 кв. м. Располагается оно на 11-м этаже новостройки 2017 года. Из удобств: система звукоизоляции, тёплый пол, система кондиционирования Mitsubishi. Один санузел, есть балкон. Судя по фотографиям, есть ванна, подобие камина, гардеробная и аквариум.
Ремонт в квартире сделан из качественных материалов Испании, Италии: сантехника, плитка, люстры. Вся мебель сделана по индивидуальному заказу итальянской фирмы Volpi из натуральных материалов, кухонный гарнитур сделан так же по заказу фирмой Scavolini, вся встроенная техника современная и качественная.
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Первое место с уверенным отрывом занимает квартира в элитном ЖК «Париж». Помещение площадью 110 кв. м расположено на седьмом этаже новостройки в самом центре города. Есть балкон, гардеробная, полы с подогревом, дизайнерская мебель, система кондиционеров, входной дверью с электронным замком Samsung, посудомоечная машина и все необходимые удобства.
В квартире установлена профессиональная система очистки и смягчения воды. Дополнительно установлена система фильтрации питьевой воды: данная система охлаждает и газирует воду.
Тем временем стоимость «квадрата» жилья в Белгороде продолжает расти. И это несмотря на непрекращающиеся обстрелы. Подняли стоимость жилья и для социальных выплат, на первый квартал 2024 года цену «квадрата» утвердили в 108 450 рублей. При этом во втором квартале 2023 года показатель составлял 98 337 рублей 50 копеек, в третьем квартале — 101 738 рублей, а в четвёртом — 104 288 рублей.