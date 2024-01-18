Газировка из крана и отделка румынским дубом: топ-5 самых дорогих квартир в Белгороде

Это помещение дороже прошлого на миллион, но отличается на все десять. Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом на Харгоре продаётся за 32 млн рублей. Площадь — 272 кв. м, этаж — одиннадцатый. На первом этаже расположены гостиная с зимним садом и камином, большая кухня-столовая, сауна, а также санузел. На втором — две спальни, кабинет и ещё один санузел.