Предоставляли квартиру, они отказались: Демидов — о бездомных белгородках с пакетами

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Белгородка попросила мэра Валентина Демидова определить бездомных женщин в социальный приют. На днях пожилую женщину с множеством пакетов заметили на остановке «Кинотеатр „Радуга“». Женщина с вещами заняла почти всё пространство на остановке. Скорее всего, это была Вера Уварова, известная местная бездомная. Периодически её видят в разных частях города со своей дочкой Татьяной.
Валентин Демидов сообщил, что ситуацией с этой женщиной занимаются давно. Администрация уже предоставляла им помещение в коммунальной квартире на проспекте Славы. Женщинам передали ключи, но они отказались от помощи. Кроме того, их неоднократно направляли в благотворительный центр «Милосердие и забота». Они также несколько раз из него уходили.
Мы не можем ограничивать конституционные права граждан в перемещении и выборе места пребывания. Насильно мы не сможем никуда их разместить. Тем не менее мы с ними постоянно работаем, социальные работники предлагают им помощь. Поручу ещё раз с ними связаться и повторить попытку предложить им переместиться в приют.
Валентин Демидов
Ранее журналистка Бел.Ру связалась с руководителем центра «Милосердие и забота» Владимиром Выродовым. По его словам, женщины нуждаются в квалифицированной психиатрической помощи. Но без их согласия помощь оказать невозможно.
В ноябре прошлого года правоохранителям удалось уговорить белгородок отправиться в центр. Тогда женщин заметили, сидящих на скамейке в парке Победы с большим количеством сумок.