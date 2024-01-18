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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

Бездомная женщина в Белгороде

Предоставляли квартиру, они отказались: Демидов — о бездомных белгородках с пакетами

18 января 2024, 08:14
Фото: Bel.ru
Бездомная женщина в Белгороде

Демидов прокомментировал ситуацию с бездомными женщинами в центре Белгорода

Белгородцы попросили мэра определить бездомных в социальный приют. Одну из женщин заметили со своими вещами на улице Садовой. Демидов сообщил, что женщинам уже предоставляли квартиру, но от помощи они отказались.

Белгородка попросила мэра Валентина Демидова определить бездомных женщин в социальный приют. На днях пожилую женщину с множеством пакетов заметили на остановке «Кинотеатр „Радуга“». Женщина с вещами заняла почти всё пространство на остановке. Скорее всего, это была Вера Уварова, известная местная бездомная. Периодически её видят в разных частях города со своей дочкой Татьяной.

Валентин Демидов сообщил, что ситуацией с этой женщиной занимаются давно. Администрация уже предоставляла им помещение в коммунальной квартире на проспекте Славы. Женщинам передали ключи, но они отказались от помощи. Кроме того, их неоднократно направляли в благотворительный центр «Милосердие и забота». Они также несколько раз из него уходили.

Мы не можем ограничивать конституционные права граждан в перемещении и выборе места пребывания. Насильно мы не сможем никуда их разместить. Тем не менее мы с ними постоянно работаем, социальные работники предлагают им помощь. Поручу ещё раз с ними связаться и повторить попытку предложить им переместиться в приют.
Валентин Демидов

Ранее журналистка Бел.Ру связалась с руководителем центра «Милосердие и забота» Владимиром Выродовым. По его словам, женщины нуждаются в квалифицированной психиатрической помощи. Но без их согласия помощь оказать невозможно.

В ноябре прошлого года правоохранителям удалось уговорить белгородок отправиться в центр. Тогда женщин заметили, сидящих на скамейке в парке Победы с большим количеством сумок.

«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
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