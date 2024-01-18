Предоставляли квартиру, они отказались: Демидов — о бездомных белгородках с пакетами

Валентин Демидов сообщил, что ситуацией с этой женщиной занимаются давно. Администрация уже предоставляла им помещение в коммунальной квартире на проспекте Славы. Женщинам передали ключи, но они отказались от помощи. Кроме того, их неоднократно направляли в благотворительный центр «Милосердие и забота». Они также несколько раз из него уходили.