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Больница

«В пяти метрах взорвалась кассета»: белгородец — о том, как выжил при атаке ВСУ

15 января 2024, 10:16
Фото: 1MI
Больница

Белгородские врачи рассказали о работе в день трагедии — 30 декабря

Врачи и пациенты городской больницы № 2 Белгорода рассказали журналистам «РИА Новости» о том, что происходило в центре 30 декабря. Также стало известно, как медики организовывали работу в день трагедии и доставляли пострадавших в медицинские учреждения.

Одним из пострадавших 30 декабря белгородцев оказался водитель такси. В момент обстрела он вёз трёх девочек-подростков. Сейчас водитель проходит лечение в больнице, а все его пассажиры, насколько ему известно, остались живы.

В пяти метрах взорвалась кассета, как я мог увернуться? Машина вся изрешечена, восстановлению не подлежит. Сотрудники МЧС даже не поверили, что мы живы остались.
делится пострадавший водитель

У мужчины повреждён лучевой нерв в руке. Сейчас белгородец не может двигать рукой: на полное её восстановление потребуется несколько месяцев.

Заведующий первым хирургическим отделением Александр Бабенко руководил сортировкой поступающих пациентов. «Паники не было, нужно было только соблюдать очерёдность. Все врачи, медсёстры и транспортники сработали чётко», — высказал мнение врач.

Главный врач городской больницы № 2 Ольга Мевша сообщила, как медики, проживающие в центре города, в свои выходные присылали в рабочие чаты фотографии последствий обстрела, а после этого оставляли дома детей и приезжали на работу. «Потому что понимали, что здесь нужна помощь», — отметила главврач.

30 декабря врачи смогли провести сложную операцию по извлечению осколка из печени пострадавшего мужчины из Азербайджана. Он мог погибнуть от потери крови «буквально за считанные минуты», но врачам удалось помочь мужчине. Раненого уже выписали из больницы, жить он планирует в Белгороде.

Оказалось, что хирурги Дятлов и Дорофеев, проводившие операцию по извлечению осколка из печени, рассказали об этом главврачу только спустя несколько дней: «Они скромные, не привыкли, что ими восхищаются. Для них это обычная работа».

Ольга Мевша очень обрадовалась, что белгородские врачи смогли выполнить непростую операцию без осложнений.

Москвичи были в шоке. Когда они на него посмотрели, они говорят: «Это эксклюзив!» Они мне сказали, что то, что он жив — это высший пилотаж. Они его даже в Москву не эвакуировали, потому что всё, больше ничего не надо.
Ольга Мевша

Напомним, что ранее Александр Бабенко рассказал журналистам ГТРК «Белгород», что всем врачам в день трагедии пришлось учиться заново у военных медиков.

Всего при обстреле 30 декабря погибли 25 человек, ещё 109 ранены. Истории пострадавших и спасавших редакция Бел.Ру собрала в один материал.

Белгородцы рассказали про обстрел Белгорода 30 декабря
Видео: «РИА Новости»
Что известно о состоянии раненных при атаке на Белгород 30 декабря взрослых и детях?
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