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В «Тепличном комплексе Белогорья» Фуглаевых сменился владелец

Власть переменилась: белгородский тепличный комплекс перешёл от Фуглаева к Фуглаевой

9 января 2024, 11:49
Фото: 1MI

В «Тепличном комплексе Белогорья» Фуглаевых сменился владелец

Речь идёт о компании «Тепличный комплекс Белогорья». Владелец сменился 29 декабря 2023 года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 29 декабря 2023 года в компании «Тепличный комплекс Белогорья» сменился владелец. Им стала Людмила Фуглаева. Ранее на протяжении 10 лет предприятием владел Анатолий Фуглаев, а до него — Валентина Фуглаева.

«Тепличный комплекс Белогорья» работает в Белгородском районе с 2012 года и занимается выращиванием овощей защищённого грунта. Руководитель — Александр Забиров. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 121 млн рублей. Организации принадлежит товарный знак «Зелёная грядка».

Напомним, ранее стало известно, что ООО «ТД „Зелёная грядка“» потребовала с Сергея Фуглаева 8 млн неосновательного обогащения.

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