Власть переменилась: белгородский тепличный комплекс перешёл от Фуглаева к Фуглаевой

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 29 декабря 2023 года в компании «Тепличный комплекс Белогорья» сменился владелец. Им стала Людмила Фуглаева. Ранее на протяжении 10 лет предприятием владел Анатолий Фуглаев, а до него — Валентина Фуглаева.
«Тепличный комплекс Белогорья» работает в Белгородском районе с 2012 года и занимается выращиванием овощей защищённого грунта. Руководитель — Александр Забиров. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы составила 121 млн рублей. Организации принадлежит товарный знак «Зелёная грядка».
Напомним, ранее стало известно, что ООО «ТД „Зелёная грядка“» потребовала с Сергея Фуглаева 8 млн неосновательного обогащения.