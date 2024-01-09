Власть переменилась: белгородский тепличный комплекс перешёл от Фуглаева к Фуглаевой

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 29 декабря 2023 года в компании «Тепличный комплекс Белогорья» сменился владелец. Им стала Людмила Фуглаева. Ранее на протяжении 10 лет предприятием владел Анатолий Фуглаев, а до него — Валентина Фуглаева.