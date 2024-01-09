Тепличный комплекс «Грибов Белогорья» за 318 млн рублей не заинтересовал покупателей

Торги по продаже тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов признали несостоявшимися, сообщает «Абирег». На участие никто не подал заявок.