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Сергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга

Сергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга

6 сентября 2023, 15:35
Фото: 1MI
Дело рассматривается в Арбитражном суде Белгородской области. Истцом выступает Сергей Фуглаев, а ответчиком — компания «Белый край», которой владеет Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева (супруга истца).

Индивидуальный предприниматель Сергей Фуглаев обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Белый край». Бизнесмен попросил взыскать задолженность по договорам займа на общую сумму 66,8 млн рублей.

Суд иск принял. Возбудил производство по делу. Собеседование состоится 12 октября.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белый край» работает в Белгороде с 2017 года и занимается производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Руководитель — Евгений Савранский.

По итогам 2022 года убыток предприятия составил 39,2 млн рублей, а выручка от продажи достигла 122 млн рублей.

Принадлежит компания Людмиле Фуглаевой (50% доли в УК) и Юлии Алексеевой (50% доли в УК).

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