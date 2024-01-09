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Людмила Фуглаева

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2024
Власть переменилась: белгородский тепличный комплекс перешёл от Фуглаева к Фуглаевой
9 января, 11:49
2023
Семья Фуглаевых вновь в суде: с компании «Прогресс» хотят взыскать 14 млн рублей
25 сентября 2023, 13:16
Сергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга
6 сентября 2023, 15:35
Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей
21 августа 2023, 15:19
2022
В Белгороде управление образования взяло в аренду часть здания у Фуглаевых
За месяц аренды управление будет платить 251 тыс. рублей. Договор аренды заключили до 5 декабря 2022 года.
21 июля 2022, 08:13

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