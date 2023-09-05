Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Арбитражный суд Белгородской области принял к рассмотрению исковое заявление ООО «ТД „Зелёная грядка“» к предпринимателю Сергею Фуглаеву о взыскании более 8,5 млн рублей неосновательного обогащения и более 1,8 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами с августа 2020 года по июль 2023 года.
22 августа суд оставил заявление без движения, но истец позже подал заявление с соблюдением всех требований. Предварительное судебное заседание назначили на 5 октября.
Учредителями торгового дома выступают Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева — жена Сергея Фуглаева. Это не первый суд с участием многочисленных родственников семьи Фуглаевых. Сам Сергей Фуглаев подал иск к ООО «Управляющая компания „Добрыня“». Сумма требований составляет 22,7 млн рублей. Также Фуглаев требует более 66,8 млн рублей с ООО «Белый край» по договору займа, а всего выступает истцом в пяти арбитражных делах и в двух выступает ответчиком.
В конце августа Белгородский областной суд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Белгорода, который назначил предпринимателю наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей.