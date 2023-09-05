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арбитражный суд Белгородской области

Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»

5 сентября 2023, 09:19
Фото: Bel.ru
арбитражный суд Белгородской области

«Зелёная грядка» требует с Сергея Фуглаева 8 млн неосновательного обогащения

Стали известны подробности иска ООО «Зелёная грядка» к осуждённому за мошенничество белгородскому бизнесмену и бывшему депутату Сергею Фуглаеву.

Арбитражный суд Белгородской области принял к рассмотрению исковое заявление ООО «ТД „Зелёная грядка“» к предпринимателю Сергею Фуглаеву о взыскании более 8,5 млн рублей неосновательного обогащения и более 1,8 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами с августа 2020 года по июль 2023 года.

22 августа суд оставил заявление без движения, но истец позже подал заявление с соблюдением всех требований. Предварительное судебное заседание назначили на 5 октября.

Учредителями торгового дома выступают Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева — жена Сергея Фуглаева. Это не первый суд с участием многочисленных родственников семьи Фуглаевых. Сам Сергей Фуглаев подал иск к ООО «Управляющая компания „Добрыня“». Сумма требований составляет 22,7 млн рублей. Также Фуглаев требует более 66,8 млн рублей с ООО «Белый край» по договору займа, а всего выступает истцом в пяти арбитражных делах и в двух выступает ответчиком.

В конце августа Белгородский областной суд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Белгорода, который назначил предпринимателю наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей.

Сергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»
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