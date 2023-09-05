Сергей Фуглаев неосновательно обогатился на 8 млн? Так считают в «Зелёной грядке»

Учредителями торгового дома выступают Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева — жена Сергея Фуглаева. Это не первый суд с участием многочисленных родственников семьи Фуглаевых. Сам Сергей Фуглаев подал иск к ООО «Управляющая компания „Добрыня“». Сумма требований составляет 22,7 млн рублей. Также Фуглаев требует более 66,8 млн рублей с ООО «Белый край» по договору займа, а всего выступает истцом в пяти арбитражных делах и в двух выступает ответчиком.