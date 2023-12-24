Белгородцы спорят из-за названия остановки и «зимних» тюльпанов

Тюльпаны в Белгороде высаживают с начала декабря. Рабочих не раз замечали на разных участках. Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова ранее признала, что работы в этом году действительно начали позже установленного срока. Однако спустя время, отвечая на другой недовольный комментарий в соцсети, Семенкова заявила, что земля была подготовлена, а необходимая глубина ещё не промёрзла.