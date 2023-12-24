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Updated Сегодня, 15:30

Тюльпаны

Белгородцы спорят из-за названия остановки и «зимних» тюльпанов

24 декабря 2023, 15:30
Фото: Midjourney
Тюльпаны
Горожане требуют официально назвать остановку в районе нового корпуса БелГУ «Родиной», удивляются высадке тюльпанов за неделю до новогодних праздников и переживают за рабочих, попавших под атаку ВСУ на мосту. Подробности — в обзоре.
Сюжет
Родина

Верните «Родину»!

Белгородцев не устроило название «Свято-Троицкий бульвар» на обновлённом павильоне в районе БелГУ. Горожане хотят, чтобы остановка получила более короткое и привычное название — «Родина».

В качестве основного аргумента за переименование белгородцы называют тот факт, что рядом расположен одноимённый выставочный центр. Ранее здесь же был кинотеатр «Родина», что помнят коренные горожане.

В мэрии белгородцам отвечают, что сами ничего не переименовывали: название «Свято-Троицкий бульвар» закреплено в официальном реестре маршрутов. «Родиной» же остановку горожане называют в основном в разговорной речи.

Пойдут ли навстречу белгородцам в их просьбе, пока неизвестно. Но надежда есть: ранее после волны возмущений от горожан передумали переименовывать остановку «5 Августа».

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«Зимние» тюльпаны — вестники…?

Несмотря на то, что на дворе декабрь и до новогодних праздников осталась всего неделя, в Белгороде продолжают высаживать тюльпаны. Вчера, например, работы проходили в парке Победы.

Высаживали их не коммунальщики БГБ, а сотрудники другой организации. Фото с места успели сделать очевидцы.

Тюльпаны в Белгороде высаживают с начала декабря. Рабочих не раз замечали на разных участках. Главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова ранее признала, что работы в этом году действительно начали позже установленного срока. Однако спустя время, отвечая на другой недовольный комментарий в соцсети, Семенкова заявила, что земля была подготовлена, а необходимая глубина ещё не промёрзла.

Комментариев о том, были ли подходящими условия для высадки тюльпанов 23 декабря, пока не поступало.

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Новый год в больничной палате

В больницу попали пятеро рабочих, пострадавших при атаке ВСУ на Грайворонский горокруг 23 декабря. Все они получили минно-взрывные травмы и пока остаются под наблюдением медиков.

Четверо дорожников находятся в состоянии средней степени тяжести. Один человек остаётся в реанимации — у него самые тяжёлые травмы.

Врачи дают оптимистичный прогноз по выздоровлению мужчин. Однако Новый год им придётся встретить в больничных палатах.

Напомним, что, когда была атака дрона-камикадзе, рабочие ремонтировали мост. Изначально госпитализировали троих пострадавших. Спустя время за медпомощью обратились ещё двое мужчин.

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