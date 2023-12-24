ВСУ атаковали мост, с/х предприятие и дома белгородцев. Есть пострадавшие

По одному осколочному боеприпасу ВСУ сбросили с беспилотников над Середой и автомобильным пунктом пропуска «Шебекино». Помимо этого, по пункту пропуска ударили тремя миномётными снарядами, а в Середе посадили дрон-камикадзе, который в итоге сдетонировал. Ещё два прилёта в Шебекиноском горокруге накануне было в посёлке Ленинском.