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Разрушения после обстрела

ВСУ атаковали мост, с/х предприятие и дома белгородцев. Есть пострадавшие

24 декабря 2023, 07:14
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

За день по Белгородской области ударили 61 раз

23 декабря неспокойно было в шести приграничных районах. В результате атак повреждены несколько домов, инфраструктурный объект на сельхозпредприятии. Помимо этого, пострадали пять человек. Подробности неспокойного дня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В субботу, 23 декабря, по Белгородской области выпустили 55 боеприпасов. Помимо этого, были налёты дронов. Есть разрушения и пострадавшие.

Неспокойно накануне было в Грайворонском горокруге. Дрон-камикадзе атаковал мост, который ремонтировали рабочие. Пострадали пять человек. Все они сейчас остаются под наблюдением медиков. Состояние раненых оценивают как средней степени тяжести.

По Мокрой Орловке ВСУ ударили девятью миномётными снарядами. Ранее сообщалось, что пострадали три частных дома. Однако уже сегодня стало известно, что их число увеличилось до шести.

В Грайворонском горокруге ещё один населённый пункт попал под обстрел накануне. Два прилёта было в Сподарюшино. Однако в этом случае обошлось без последствий.

Помимо моста, ещё один дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект на сельхозпредприятии в Борисовском районе. Последствий нет.

По одному осколочному боеприпасу ВСУ сбросили с беспилотников над Середой и автомобильным пунктом пропуска «Шебекино». Помимо этого, по пункту пропуска ударили тремя миномётными снарядами, а в Середе посадили дрон-камикадзе, который в итоге сдетонировал. Ещё два прилёта в Шебекиноском горокруге накануне было в посёлке Ленинском.

В Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал Журавлёвку. По селу дополнительно выпустили три артиллерийских снаряда. По Нехотеевке ударили шестью артснарядами, по Щетиновке — четырьмя, по Наумовке — двумя.

Из гранатомётов 23 декабря ВСУ обстреляли окраину хутора Старый в Волоконовском районе. Всего здесь зафиксировано 14 выстрелов.

На окраинах Задорожного и Староселья в Краснояружском районе насчитали по два прилёта, на окраине Прилесья и территории между Илёк-Пеньковкой и Вязовым — по три прилёта.

Число раненных при атаке ВСУ дорожников увеличилось
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