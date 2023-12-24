«С народом надо советоваться»: белгородцы спорят с мэрией о названии остановки

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Белгороде в ходе ремонта остановки в районе нового корпуса БелГУ на павильоне появилась надпись «Свято-Троицкий бульвар». Некоторых горожан это удивило. Однако в мэрии заявили, что всё сделано правильно.
Просьбы переименовать остановку и дать ей более привычное название — «Родина» — появились в соцсетях ещё накануне.
«Переименуйте, как было — „Родина“. Тем более что за остановкой находится выставочный зал „Родина“. Тем более что новое название тяжело выговаривать. Тем более что народ упорно называет её по-прежнему „Родиной“», — обратился с призывом к властям белгородец.
В мэрии горожанам ответили, что нового ничего не придумали. Название остановки «Свято-Троицкий бульвар» официально закреплено в реестре маршрутов общественного транспорта. «Родина» же укоренилась в разговорной речи в связи с находившимся неподалёку одноимённым кинотеатром, ответили белгородцам в городской администрации.
Однако горожан такой ответ не устроил. Некоторые предлагают всё же пересмотреть название.
«„Наш любимый город Белгород — это наша маленькая Родина. Был кинотеатр „Родина“. Это слово несёт что-то родное. Нас хотят лишить и этого. С народом надо в этом плане советоваться. Я за „Родину“», — пишет горожанка.
Припомнили белгородцы мэрии переименования не только остановок, но и улиц.
Для тысяч белгородцев нет и не будет ни «***-летия Белгородской области», ни проспекта Славы, ни каких-то Трубецких и Чумичовых. Были и есть — память действительно не сотрёшь — улицы Фрунзе, Кирова, Воровского, Чернышевского, Комунистическая, Литвинова, Красина. И остановки так же …
высказался белгородец
С мужчиной соглашается и другая горожанка.
«Были улицы родные с детства, и кто коренной житель Белгорода — так и называет их по-старому. А сейчас надо список старых улиц носить с собой в переименованные, чтобы не запутаться в Белгородских проспектах и полках», — пишет женщина.