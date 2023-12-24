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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Остановка в Белгороде

«С народом надо советоваться»: белгородцы спорят с мэрией о названии остановки

24 декабря 2023, 14:07
Фото: мэрия Белгорода
Остановка в Белгороде

Белгородцы хотят вернуть официальное название остановки «Родина»

При ремонте павильона у нового корпуса БелГУ появилось название «Свято-Троицкий бульвар». При этом горожане привыкли называть остановку «Родиной». В соцсетях белгородцы задумались: не стоит ли вернуть это название на официальном уровне?
Сюжет
Родина

В Белгороде в ходе ремонта остановки в районе нового корпуса БелГУ на павильоне появилась надпись «Свято-Троицкий бульвар». Некоторых горожан это удивило. Однако в мэрии заявили, что всё сделано правильно.

Просьбы переименовать остановку и дать ей более привычное название — «Родина» — появились в соцсетях ещё накануне.

«Переименуйте, как было — „Родина“. Тем более что за остановкой находится выставочный зал „Родина“. Тем более что новое название тяжело выговаривать. Тем более что народ упорно называет её по-прежнему „Родиной“», — обратился с призывом к властям белгородец.

В мэрии горожанам ответили, что нового ничего не придумали. Название остановки «Свято-Троицкий бульвар» официально закреплено в реестре маршрутов общественного транспорта. «Родина» же укоренилась в разговорной речи в связи с находившимся неподалёку одноимённым кинотеатром, ответили белгородцам в городской администрации.

Однако горожан такой ответ не устроил. Некоторые предлагают всё же пересмотреть название.

«„Наш любимый город Белгород — это наша маленькая Родина. Был кинотеатр „Родина“. Это слово несёт что-то родное. Нас хотят лишить и этого. С народом надо в этом плане советоваться. Я за „Родину“», — пишет горожанка.

Припомнили белгородцы мэрии переименования не только остановок, но и улиц.

Для тысяч белгородцев нет и не будет ни «***-летия Белгородской области», ни проспекта Славы, ни каких-то Трубецких и Чумичовых. Были и есть — память действительно не сотрёшь — улицы Фрунзе, Кирова, Воровского, Чернышевского, Комунистическая, Литвинова, Красина. И остановки так же …
высказался белгородец

С мужчиной соглашается и другая горожанка.

«Были улицы родные с детства, и кто коренной житель Белгорода — так и называет их по-старому. А сейчас надо список старых улиц носить с собой в переименованные, чтобы не запутаться в Белгородских проспектах и полках», — пишет женщина.

Что делать? В Белгороде прошли публичные слушания о переименовании улицы
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