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Белгородцы спорят на тему переименования проспекта Богдана Хмельницкого

8 мая 2023, 07:57
Фото: 1MI

Белгородец попросил переименовать проспект и убрать памятник Богдану Хмельницкому

Некоторые горожане обеспокоены тем, что в областном центре одна из главных улиц названа в честь украинского гетмана. В связи со сложившейся обстановкой белгородец попросил переименовать проспект. Однако далеко не все горожане эту инициативу поддержали.

Белгородец попросил поднять вопрос о переименовании проспекта Богдана Хмельницкого в областном центре. По его мнению, необходимо также демонтировать памятник украинскому гетману на «Родине».

Меня как гражданина Белгородской области заботит тот факт, что в нашем городе Белгороде существует проспект Богдана Хмельницкого. Название данной улицы процитирую из «Википедии» для точности исторического факта: «В 1954 году в России широко праздновалось 300-летие воссоединения Украины с Россией, и улицу переименовали в честь украинского гетмана Богдана Хмельницкого. В 1957 году в черту города вошла слобода Супруновка, вследствие этого с южной стороны улицу Богдана Хмельницкого продлила Шоссейная улица. В 1961 году проспект объединён с Московской улицей, которая продлила его в северном направлении». Как мы видим, обстановка в настоящий момент показывает обратное, где Украина стремится отделиться от Российской Федерации в религиозном, культурном и народном плане.
обращение белгородца на странице губернатора в соцсети

На момент написания заметки представители власти инициативу белгородца никак не прокомментировали. Впрочем, среди горожан мужчина тоже большой поддержки не нашёл. Белгородцы в ответ задают вопросы, чем именно поможет борьба с названиями и нет ли сейчас других проблем, кроме как переименование улиц.

Однако нашлись и те, кто предложение поддержал. Так, один из комментаторов предложил не останавливаться на проспекте Богдана Хмельницкого, а обратить внимание и на другие улицы. «…улиц с названиями районных центров Белгородской области в Белгороде нет, а с вражескими названиями есть. Вместо Сумской — Томаровская. Вместо Волчанской — Шебекинская. Вместо Богданки — Яковлевская», — добавил белгородец.

Отметим, что крупный спальный район в Белгороде называется Харьковская гора. Ранее журналисты опросили горожан на тему, стоит ли переименовать этот район. В целом мнения белгородцев разделились. Тем временем в Харькове в минувшем году переименовали две улицы со словом «Белгородская».

В Харькове переименуют две улицы со словом «Белгородская»
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