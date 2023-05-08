Белгородцы спорят на тему переименования проспекта Богдана Хмельницкого

Однако нашлись и те, кто предложение поддержал. Так, один из комментаторов предложил не останавливаться на проспекте Богдана Хмельницкого, а обратить внимание и на другие улицы. «…улиц с названиями районных центров Белгородской области в Белгороде нет, а с вражескими названиями есть. Вместо Сумской — Томаровская. Вместо Волчанской — Шебекинская. Вместо Богданки — Яковлевская», — добавил белгородец.