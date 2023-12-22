Почему на цемзаводе в Белгороде делали калийные удобрения, а потом цех закрыли?

Бел.Ру тогда сделало запрос в ведомство и узнало, что в одной из труб нормы выбросов пыли с диоксидом кремния оказались превышены в 50-62 раза, другая выбрасывала неорганическую пыль с содержанием кремия в 11-14 раз выше нормы, третья превышала нормативы по выбросу пыли в 12-16 раз, труба из цеха помола цемента тоже отличилась — выброс пыли в 30 раз выше нормы. Подробнее о других нарушениях можно прочитать здесь.