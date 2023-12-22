Почему на цемзаводе в Белгороде делали калийные удобрения, а потом цех закрыли?

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Выбросы цемзавода и налёт на машинах — больная тема для жителей Белгорода, особенно этой осенью. Тогда журналист Бел.Ру пробовал разобраться в том, кто виноват в осадках, на которые жалуются белгородцы. По всем проверкам на цементном заводе никаких нарушений не находили, грешить уж было начали на другие предприятия, что тихо пыхтели трубами поменьше в сторонке. Даже пепел камчатского вулкана приплетали.
Но 1 декабря стало известно, что директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки Росприроднадзору. И стрелка «пылевого компаса» снова развернулась в сторону этого предприятия.
Оказалось, что осенью Росприроднадзор проводил на цемзаводе проверку, нашёл 29 нарушений экологического законодательства РФ. Чтобы избежать административной ответственности и получить «крышу» при будущих проверках, Андросов передал 500 тысяч рублей представителю ведомства. Фигурировала в этом деле и глава ЦЛАТИ Елена Аленина.
Бел.Ру тогда сделало запрос в ведомство и узнало, что в одной из труб нормы выбросов пыли с диоксидом кремния оказались превышены в 50-62 раза, другая выбрасывала неорганическую пыль с содержанием кремия в 11-14 раз выше нормы, третья превышала нормативы по выбросу пыли в 12-16 раз, труба из цеха помола цемента тоже отличилась — выброс пыли в 30 раз выше нормы. Подробнее о других нарушениях можно прочитать здесь.
После публикации к нам обратился один белгородец, чей родственник в далёкие 90-е работал на цементном заводе. Он рассказал, что раньше завод так не пылил, поскольку отходы производства использовали с умом — делали калийно-известковые удобрения. Они были бесхлорными, отсюда — более безопасными, и пользовались спросом у сельхозпроизводителей. Цех для переработки пыли открыли по инициативе самого предприятия, которую они направили бывшему губернатору Евгению Савченко.
В 1995 году бывшему губернатору Белгородской области от имени генерального директора цемзавода направили два обращения, где предлагали сэкономить на удобрениях для АПК региона, с пользой перерабатывая вредные отходы.
На тот момент, как написали в обращении, сельхозпроизводство в регионе обеспечивали калийными удобрениями от комбината из Пермской области, они обходились в 523 тысячи рублей за тонну с учётом доставки. И закупка с доставкой в область 50 тысяч тонн ежегодно обходилась в 26,15 млрд рублей. При этом недостатком удобрения было наличие в нём хлора, который плохо влияет на развитие растений. Взамен на это губернатору предложили:
«В АО СП „Белгородский цемент“ разработана технология производства калийно-известковых бесхлорных удобрений с микроэлементами, выполняющих при внесении в почву по крайне мере две функции: собственно удобрение за счёт содержания калия и микроэлементов и раскисление почв за счёт содержания кальция. Производство рассчитано на 50 тысяч тонн в год».
Для такого производства начали изготавливать и устанавливать основное оборудование, но оно было оплачено частично и «вопрос инвестиций в размере 4 млрд. руб. в настоящее время не решён».
Во втором обращении похожего содержания сумму вложений обозначили как 3 млрд рублей и попросили Савченко рассмотреть вопрос инвестирования работ, «выполнение которых позволит снизить объём ввозимых калийно-известковых удобрений и обеспечивать АПК Белгородской области в приоритетном порядке».
В итоге Евгений Савченко, по словам источника Бел.Ру, выделил деньги на цех. Хотя недавно стало известно, что восемь лет назад экс-губернатор хотел закрыть цемзавод полностью.
В 2014 году прежний гендиректор белгородского цемзавода Виктор Хлудеев дал интервью газете «Наш Белгород», в котором заявил, что цех был закрыт из-за нерентабельности, а цементной пыли на трубах завода нет.
«Есть калийно-известковая пыль, которую раньше мы перерабатывали в калийно-известковые удобрения. С экономическим кризисом спрос на них в сельском хозяйстве упал и производство стало нерентабельным».
Виктор Хлудеев в интервью изданию «Наш Белгород»
Однако читатель, который к нам обратился, утверждает, что за удобрениями была очередь, и цех закрыли потому, что «сам Хлудеев и другие работники завода не имели к нему никакого отношения, а значит, не получали прибыль и премии от продаж»
Ещё одна причина — завод был продан в начале нулевых московским владельцам — теперь компания называется «Цемрос». И неоднократные попытки возобновить производство удобрений ни чему не привели.
«Хотя они не знают, куда эту пыль девать. Прошлым летом я обращался в „Цемрос“ по поводу возобновления цеха. Была договорённость посетить завод, посмотреть законсервированный цех, взять цементную пыль на анализ, но Андросов на контакт не шёл, хотя Москва дала добро. На этой неделе снова в Москву отправлю письмо с предложением возобновить производство по выпуску калийно-известковых удобрений из цементной пыли», — рассказал белгородец.
А Бел.Ру в свою очередь направит официальный редакционный запрос в московскую компанию по этому вопросу.