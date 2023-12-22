Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Заводы

Почему на цемзаводе в Белгороде делали калийные удобрения, а потом цех закрыли?

22 декабря 2023, 09:07
Фото: Midjourney
Заводы

До нулевых белгородский цемзавод перерабатывал пыль в удобрения

После того, как стало известно о найденных на цемзаводе нарушениях и задержании гендиректора, с Бел.Ру связался читатель, который рассказал, как на предприятии перерабатывали пыль раньше. Также в распоряжении редакции оказались обращения работников завода к Евгению Савченко в 90-х.

Выбросы цемзавода и налёт на машинах — больная тема для жителей Белгорода, особенно этой осенью. Тогда журналист Бел.Ру пробовал разобраться в том, кто виноват в осадках, на которые жалуются белгородцы. По всем проверкам на цементном заводе никаких нарушений не находили, грешить уж было начали на другие предприятия, что тихо пыхтели трубами поменьше в сторонке. Даже пепел камчатского вулкана приплетали.

Но 1 декабря стало известно, что директора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки Росприроднадзору. И стрелка «пылевого компаса» снова развернулась в сторону этого предприятия.

Калийно-известковые удобрения

Оказалось, что осенью Росприроднадзор проводил на цемзаводе проверку, нашёл 29 нарушений экологического законодательства РФ. Чтобы избежать административной ответственности и получить «крышу» при будущих проверках, Андросов передал 500 тысяч рублей представителю ведомства. Фигурировала в этом деле и глава ЦЛАТИ Елена Аленина.

Бел.Ру тогда сделало запрос в ведомство и узнало, что в одной из труб нормы выбросов пыли с диоксидом кремния оказались превышены в 50-62 раза, другая выбрасывала неорганическую пыль с содержанием кремия в 11-14 раз выше нормы, третья превышала нормативы по выбросу пыли в 12-16 раз, труба из цеха помола цемента тоже отличилась — выброс пыли в 30 раз выше нормы. Подробнее о других нарушениях можно прочитать здесь.

После публикации к нам обратился один белгородец, чей родственник в далёкие 90-е работал на цементном заводе. Он рассказал, что раньше завод так не пылил, поскольку отходы производства использовали с умом — делали калийно-известковые удобрения. Они были бесхлорными, отсюда — более безопасными, и пользовались спросом у сельхозпроизводителей. Цех для переработки пыли открыли по инициативе самого предприятия, которую они направили бывшему губернатору Евгению Савченко.

О чём просили Савченко

В 1995 году бывшему губернатору Белгородской области от имени генерального директора цемзавода направили два обращения, где предлагали сэкономить на удобрениях для АПК региона, с пользой перерабатывая вредные отходы.

На тот момент, как написали в обращении, сельхозпроизводство в регионе обеспечивали калийными удобрениями от комбината из Пермской области, они обходились в 523 тысячи рублей за тонну с учётом доставки. И закупка с доставкой в область 50 тысяч тонн ежегодно обходилась в 26,15 млрд рублей. При этом недостатком удобрения было наличие в нём хлора, который плохо влияет на развитие растений. Взамен на это губернатору предложили:

«В АО СП „Белгородский цемент“ разработана технология производства калийно-известковых бесхлорных удобрений с микроэлементами, выполняющих при внесении в почву по крайне мере две функции: собственно удобрение за счёт содержания калия и микроэлементов и раскисление почв за счёт содержания кальция. Производство рассчитано на 50 тысяч тонн в год».

Для такого производства начали изготавливать и устанавливать основное оборудование, но оно было оплачено частично и «вопрос инвестиций в размере 4 млрд. руб. в настоящее время не решён».

Во втором обращении похожего содержания сумму вложений обозначили как 3 млрд рублей и попросили Савченко рассмотреть вопрос инвестирования работ, «выполнение которых позволит снизить объём ввозимых калийно-известковых удобрений и обеспечивать АПК Белгородской области в приоритетном порядке».

В итоге Евгений Савченко, по словам источника Бел.Ру, выделил деньги на цех. Хотя недавно стало известно, что восемь лет назад экс-губернатор хотел закрыть цемзавод полностью.

ТрубыТрубы
Трубы
Фото: 1MI

Нерентабельно для руководства

В 2014 году прежний гендиректор белгородского цемзавода Виктор Хлудеев дал интервью газете «Наш Белгород», в котором заявил, что цех был закрыт из-за нерентабельности, а цементной пыли на трубах завода нет.

«Есть калийно-известковая пыль, которую раньше мы перерабатывали в калийно-известковые удобрения. С экономическим кризисом спрос на них в сельском хозяйстве упал и производство стало нерентабельным».
Виктор Хлудеев в интервью изданию «Наш Белгород»

Однако читатель, который к нам обратился, утверждает, что за удобрениями была очередь, и цех закрыли потому, что «сам Хлудеев и другие работники завода не имели к нему никакого отношения, а значит, не получали прибыль и премии от продаж»

Ещё одна причина — завод был продан в начале нулевых московским владельцам — теперь компания называется «Цемрос». И неоднократные попытки возобновить производство удобрений ни чему не привели.

«Хотя они не знают, куда эту пыль девать. Прошлым летом я обращался в „Цемрос“ по поводу возобновления цеха. Была договорённость посетить завод, посмотреть законсервированный цех, взять цементную пыль на анализ, но Андросов на контакт не шёл, хотя Москва дала добро. На этой неделе снова в Москву отправлю письмо с предложением возобновить производство по выпуску калийно-известковых удобрений из цементной пыли», — рассказал белгородец.

А Бел.Ру в свою очередь направит официальный редакционный запрос в московскую компанию по этому вопросу.

Читайте также:
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назадВыбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводеВ Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
#Белгородская область#Евгений Савченко#Директор#Новости Белгорода#Эксклюзив#Удобрения#Цемзавод#Белгород#Росприроднадзор#Пыль#Екатерина Никулина#Эдуард Андросов#Калийно-известковые удобрения#Цементная пыль#Андро
Подпишитесь
Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
Сегодня, 12:41
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
Сегодня, 10:19
Андрей Рюмин дал старт работе высокотехнологичных энергообъектов особой важности
Сегодня, 12:10
«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Сегодня, 06:30
В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета
Сегодня, 12:54