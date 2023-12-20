Зотов не продаёт долю в «Агро-Белогорье», а сервисы минздрава на время «легли»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В «Агро-Белогорье» впервые прокомментировали слухи об изменениях в компании. В ГК отрицают информацию о продаже. Никаких изменений в составе собственников нет. Топ-менеджеры холдинга, в частности, депутат облдумы и бизнесмен Владимир Зотов, а также Лариса Ковалёва, как и прежде, остаются в Белгороде.
Информация о том, что Зотов якобы продаёт свою долю в группе компаний, появилась на днях в Сети. Журналисты Бел.Ру позвонили непосредственно в компанию. Однако сразу выяснить, правдивы ли слухи, редакции не удалось. Журналисты направили в организацию официальный запрос.
Вместе с тем ранее на доли упомянутых Зотова и Ковалёвой наложили арест по иску группы компаний «Русагро». Речь идёт о 77,5% белгородского ГК. Арбитражный суд области иск удовлетворил. Его можно обжаловать в течение месяца со дня вынесения. Следующее судебное заседание состоится 25 января 2024 года.
Система хранения данных минздрава в Белгородской области на время вышла из строя. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Оказалось, авария произошла ещё ночью. Белгородцам была недоступна часть электронных услуг.
Жители региона не могли записаться к врачу через электронную регистратуру, поэтому им посоветовали звонить по номеру 122. Также белгородцы не могли заказывать льготные лекарства. Услугу отпуска препаратов по рецепту пришлось подождать. Временно справки о рождении и смерти выдавали в бумажном виде.
Иконников заверил, что все данные пациентов сохранены. По состоянию на 18:07 основной функционал систем регионального здравоохранения удалось восстановить. Оставались небольшие пробелы, но на работу поликлиник и больниц это повлиять не должно.
Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев объяснил проблемы с вывозом мусора. По его словам, подход в сфере ТКО должен быть комплексным. Необходимо продумать системную стратегию обращения с отходами.
Проблемы в том числе связаны с погодой. Сравнивали чиновники пиковые заснеженные периоды. Имеются претензии как к Центру экологической безопасности, так и к перевозчику. Последний пояснил, что причиной стали поломки техники.
Также Ботвиньев напомнил, что в прошлом году на территории региона был не один перевозчик. В министерстве считают, что необходимо перебрасывать технику, если в каком-то районе есть просадка.
Прокомментировал ситуацию и глава ЦЭБа Сергей Дуюн. Он сообщил, что ранее у транспортировщика в распоряжении было около 340 единиц техники. Ситуация изменилась, поскольку у нового перевозчика её меньше — около 240. Каждый день выезжает до 200 машин, остальные — в запасе.