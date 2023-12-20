Зотов не продаёт долю в «Агро-Белогорье», а сервисы минздрава на время «легли»

Прокомментировал ситуацию и глава ЦЭБа Сергей Дуюн. Он сообщил, что ранее у транспортировщика в распоряжении было около 340 единиц техники. Ситуация изменилась, поскольку у нового перевозчика её меньше — около 240. Каждый день выезжает до 200 машин, остальные — в запасе.