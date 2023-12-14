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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Воевавшим в СВО участникам частной военной компании не выдают документы ветеранов боевых действий

14 декабря 2023, 10:30

Воевавшим в СВО участникам частной военной компании не выдают документы ветеранов боевых действий. Путин ответил на вопрос об этом, что проблема есть: формально и юридически ЧВК в России нет, с государством контракты не заключались.

«Сейчас сложно установить даже списочный состав этих компаний. У меня среди близких связей дети воевали в ЧВК, среди тех, кто работает со мной, есть родственники, которые воевали и погибали в рамках ЧВК. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки. Это моя принципиальная позиция. Минобороны это знает, правительство тоже. Мы обязательно добьемся», — сообщил президент.

#Евгений Грицков#Прямая линия Владимира Путина - 2023
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