Воевавшим в СВО участникам частной военной компании не выдают документы ветеранов боевых действий

«Сейчас сложно установить даже списочный состав этих компаний. У меня среди близких связей дети воевали в ЧВК, среди тех, кто работает со мной, есть родственники, которые воевали и погибали в рамках ЧВК. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки. Это моя принципиальная позиция. Минобороны это знает, правительство тоже. Мы обязательно добьемся», — сообщил президент.