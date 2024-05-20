«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Губернатор Белгородской области недоволен выполнениями планов по восстановлению жилья в Белгороде. По его словам, в понедельник планы ставятся, а к следующему понедельнику не выполняются.
Планы, которые поставили по восстановлению жилья, не выполнили, по данным замруководителя администрации губернатора Елены Долмановой. Мэр Белгорода считает иначе. «То, что не проверили, это проблема ваша, Валентин Валентинович», — ответил на это Вячеслав Гладков.
«Нам надо свериться с Еленой Владимировной — на самом деле, у нас другие данные. Динамика меняется постоянно. Те квартиры, которые у нас планировались к восстановлению, они идут по графику. Мы сверимся и доложим вам отдельно», — объясняет глава городской администрации.
Глава регионального правительства поручил Валентину Демидову и Елене Долмановой доложить корректные данные по темпам восстановления.
«У нас с вами сейчас в работе остаётся 2100 [прим. ред. — единиц жилья]. Мы что — хотим это удовольствие развернуть на весь год?» — говорил губернатор.