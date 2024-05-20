«А в чём проблема?»: Гладков отчитал мэра за сроки восстановления жилья

Планы, которые поставили по восстановлению жилья, не выполнили, по данным замруководителя администрации губернатора Елены Долмановой. Мэр Белгорода считает иначе. «То, что не проверили, это проблема ваша, Валентин Валентинович», — ответил на это Вячеслав Гладков.