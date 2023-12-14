Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Путин объяснил всплеск заболевания корью приезжими с Украины. У приезжих был низкий уровень иммунизации, а недостаток вакцин возник из-за технического сбоя

14 декабря 2023, 12:01

Путин объяснил всплеск заболевания корью приезжими с Украины.

У приезжих был низкий уровень иммунизации, а недостаток вакцин возник из-за технического сбоя. Президент пообещал, что в ближайшее время проблему решат.

«Такой всплеск заболевания по кори он во всем мире, один раз в четыре года взлетает. К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины», — пояснил Путин.

Проблемой стал и уход из России фармацевтических компаний.

#Евгений Грицков#Прямая линия Владимира Путина - 2023
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18