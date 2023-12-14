Путин объяснил всплеск заболевания корью приезжими с Украины. У приезжих был низкий уровень иммунизации, а недостаток вакцин возник из-за технического сбоя

«Такой всплеск заболевания по кори он во всем мире, один раз в четыре года взлетает. К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины», — пояснил Путин.