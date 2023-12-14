Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Путин объяснил всплеск заболевания корью приезжими с Украины.
У приезжих был низкий уровень иммунизации, а недостаток вакцин возник из-за технического сбоя. Президент пообещал, что в ближайшее время проблему решат.
«Такой всплеск заболевания по кори он во всем мире, один раз в четыре года взлетает. К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Миллионы людей переехали к нам с Украины», — пояснил Путин.
Проблемой стал и уход из России фармацевтических компаний.