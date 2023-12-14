Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«Очень грустно покупать яйца у нас в стране», «Пожалейте пенсионеров» и на другие подобные обращения ответил Владимир Путин.
По словам президента, он разговаривал с министром сельского хозяйства и спрашивал, «как у него с яйцами».
«Спрос увеличился. Это относительно дешёвый белок — и популярный у граждан. Я сам люблю яичницу есть. Могу десяток с утра навернуть. Спрос увеличился, а рост производства — нет. Плюс вовремя не открыли импорт. В декабре решения должны быть приняты, и ситуация будет улучшаться. Сожалею, приношу свои извинения — сбой в работе правительства», — заверил Путин.