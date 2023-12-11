Проблему с яйцами белгородцам поможет решить Турция

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:54
В РФ разрешили поставки яиц из Турции. Соответствующее одобрение дал федеральный Россельхознадзор.
С 8 декабря разрешены поставки от 17 турецких предприятий. С 23 ноября появилась возможность импорта яиц от ещё четырёх турецких компаний.
В Россельхознадзоре заверили, что за поставляемой продукцией будут внимательно следить — делать пробы на содержание вредных и запрещённых веществ.
Ранее ценами на куриные яйца заинтересовались Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генпрокуратура. Антимонопольщики также предлагали крупным торговым сетям ограничить наценки на товар до 5%.
Жалобы на подорожавшие яйца от белгородцев начали поступать с ноября. А в минувшие выходные кадры, сделанные в Белгороде, облетели всю страну. Россиян впечатлила очередь, образовавшаяся на субботней ярмарке, за яйцами. В итоге чиновники решили, что теперь белгородцам будут выдавать не больше двух десятков яиц в руки.