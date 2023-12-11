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Яйца

Проблему с яйцами белгородцам поможет решить Турция

11 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI
Яйца

Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции

Есть одобрение на поставку яиц от 17 предприятий зарубежного государства, сообщили в пресс-службе федерального ведомства. Ранее ценами на яйца заинтересовались антимонопольщики и прокуратура. Белгородцы тоже в курсе проблемы и решают её по-своему.

В РФ разрешили поставки яиц из Турции. Соответствующее одобрение дал федеральный Россельхознадзор.

С 8 декабря разрешены поставки от 17 турецких предприятий. С 23 ноября появилась возможность импорта яиц от ещё четырёх турецких компаний.

В Россельхознадзоре заверили, что за поставляемой продукцией будут внимательно следить — делать пробы на содержание вредных и запрещённых веществ.

Ранее ценами на куриные яйца заинтересовались Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генпрокуратура. Антимонопольщики также предлагали крупным торговым сетям ограничить наценки на товар до 5%.

Жалобы на подорожавшие яйца от белгородцев начали поступать с ноября. А в минувшие выходные кадры, сделанные в Белгороде, облетели всю страну. Россиян впечатлила очередь, образовавшаяся на субботней ярмарке, за яйцами. В итоге чиновники решили, что теперь белгородцам будут выдавать не больше двух десятков яиц в руки.

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#Общество#Яйца#Турция#Инна Рогова#Белгород
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