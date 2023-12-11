Проблему с яйцами белгородцам поможет решить Турция

Жалобы на подорожавшие яйца от белгородцев начали поступать с ноября. А в минувшие выходные кадры, сделанные в Белгороде, облетели всю страну. Россиян впечатлила очередь, образовавшаяся на субботней ярмарке, за яйцами. В итоге чиновники решили, что теперь белгородцам будут выдавать не больше двух десятков яиц в руки.