Антимонопольщики проверят цены на яйца на фоне жалоб белгородцев и других россиян

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ценообразование на куриные яйца. Ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы.
По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию.
ФАС России
На основе полученных данных антимонопольная служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. В российских регионах работа по данному направлению уже ведётся, уточнили в ведомстве.
Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей и потребовала предоставить сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на указанный продукт.
Напомним, ранее на цены на куриные яйца жаловались жители Белгородской области. Ценник уже в отдельных торговых точках превысил 100 рублей. На жалобы ответил министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко. Он сообщил, что информацию направили в УФАС и прокуратуру.