Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Яйца

Антимонопольщики проверят цены на яйца на фоне жалоб белгородцев и других россиян

14 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI
Яйца

ФАС изучит обоснованность цен на куриные яйца

Ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы. Ранее на цены на куриные яйца в соцсетях жаловались белгородцы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ценообразование на куриные яйца. Ведомство направило соответствующие поручения в территориальные органы.

По поручению ФАС России территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию.
ФАС России

На основе полученных данных антимонопольная служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. В российских регионах работа по данному направлению уже ведётся, уточнили в ведомстве.

Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей и потребовала предоставить сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на указанный продукт.

Напомним, ранее на цены на куриные яйца жаловались жители Белгородской области. Ценник уже в отдельных торговых точках превысил 100 рублей. На жалобы ответил министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко. Он сообщил, что информацию направили в УФАС и прокуратуру.

«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС
Узнать подробнее
Читайте также:
«Упасть не беда, беда — не упасть»: стала ли куриная продукция в Белгороде дешевле?Белгородское «Приосколье» отреагировало на призыв ФАС снизить цены на курицуПочти Фаберже: за курочку из доставки белгородцы могут заплатить больше 600 рублей
#Белгородская область#Цены#Россия#Фас#Белгород#Наталья Корявых#Куриные яйца
Подпишитесь
Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде
Сегодня, 10:31
Был взрыв: беспилотник с противотанковой миной попал во двор белгородцев
Сегодня, 07:33
В Белгороде начали установку главной новогодней ёлки: фото
Сегодня, 09:48
В Соцфонде Белгородской области прокомментировали иск Юрия Галдуна
Сегодня, 05:21
«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС
Сегодня, 06:40
Спокойный вторник в Белгороде омрачили взрывы
Сегодня, 09:55