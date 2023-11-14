Антимонопольщики проверят цены на яйца на фоне жалоб белгородцев и других россиян

Напомним, ранее на цены на куриные яйца жаловались жители Белгородской области. Ценник уже в отдельных торговых точках превысил 100 рублей. На жалобы ответил министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко. Он сообщил, что информацию направили в УФАС и прокуратуру.