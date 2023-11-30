Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Уже на протяжении нескольких недель жители региона жалуются на цены на яйца. В крупном гипермаркете их стоимость доходила до 150 рублей. А в некоторых торговых точках за яйца просили и по 200 рублей. Как тогда сообщил глава минсельхоза Белгородской области Андрей Антоненко, вопрос уже взяли на контроль ведомства, а информацию передали антимонопольщикам. Но спустя неделю стоимость данного продукта изменилась не так сильно.
Журналисты Бел.Ру прошлись по торговым точкам Белгорода и выяснили, что на 27 ноября десяток куриных яиц по социальной цене выставили на продажу в 99 рублей. Примечательно, что столько же стоят яйца как маркировки С2, так и С1.
Что касается яиц маркировки С0, они уже дороже — порядка 109 рублей. Также можно встретить яйца по 104 и 106 рублей. Если десятка мало, в магазинах предлагают 20 штук по 239 рублей и 30 штук за 299 рублей. Причём все ценники обозначены в качестве выгодной цены. То есть дальше будет дороже?
Таким образом, стоимость одного куриного яйца на сегодняшний день варьируется в пределах 9-11 рублей. Хотя ещё несколько недель назад десяток можно было купить за 70-80 рублей — 7-8 рублей за штуку.
Однако стоит отметить, что по заявлению главы области Вячеслава Гладкова, на 25 ноября стоимость десятка яиц на ярмарке в Белгороде стартовала от 64 рублей.
Не успела ФАС закончить проверку цен на куриное мясо, как ведомство заинтересовалось формированием цен на яйца. По официальной информации, территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных ведомство проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен.
Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
В региональном УФАС Бел.Ру сообщили, что проверку проводило федеральное ведомство. За подробностями мы обратились к ним с запросом.
В ФАС нам рассказали, что результатов проверки ещё нет, а раскрывать названия компаний, в отношении которых проводятся проверки, пока не будут. При этом известно, что сотрудники ведомства провели антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Мероприятия прошли в том числе и в Белгородской области.
По итогам служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений (за это предусмотрена уголовная ответственность).
Выводы ведомство сделает по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.
В случае наличия признаков нарушения закона о защите конкуренции возбудят антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учёта некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрём они подорожали на 13,1%, с начала года — на 18,7%, в годовом выражении — на 23,9%.
По словам генерального директора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, подорожание связано с ростом спроса на яйца и сезонностью, сообщает «Парламентская газета».
При этом наиболее существенно и болезненно для потребителя, отметила Бобылева, стоимость яйца меняется как раз в момент отправки в торговые сети.
По данным Росстата, в сентябре 2023 года отпускная цена на продукт достигала в среднем 60 рублей 78 копеек. А на прилавки они уже попадали по средней стоимости в 85 рублей и 68 копеек. Даже с учётом неизбежных расходов на логистику и складское хранение наценка всё равно получается серьёзной.
При этом в Росптицесоюзе отметили, что анализ производства птицеводческой продукции подтвердил стабильность рынка и полное удовлетворение спроса со стороны населения.
«По итогам текущего года объёмы производства мяса птицы и яйца сохраняются на уровне прошлого года. Факторы, повлиявшие на повышение цен, связаны с ростом спроса со стороны населения на самый дешёвый продукт белка животного происхождения. По яйцу добавился фактор ежегодного восстановления цен после летнего снижения. Птицеводческая продукция представлена в достаточном для потребителя объёме и ассортименте», — добавили в организации.
Напомним, около месяца назад Федеральная антимонопольная служба планировала провести проверку цен на продукцию нескольких компаний. Речь шла об АО «Приосколье», ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс». По информации ведомства, эти три организации занимают доминирующую позицию на рынке мяса птицы.
Антимонопольная служба выслала запросы предприятиям. Сотрудникам ведомства предстояло проанализировать стоимость производства и обоснованность установленных цен.
Поэтому мы направили запрос в компанию, попросив рассказать, из чего складывается оптовая и розничная стоимость мяса птицы, по какой причине произошёл рост цен на мясо птицы и насколько в ноябре 2023 года ПАО «Группа Черкизово» изменило оптовую стоимость в сравнении с октябрём. Но отвечать на наши вопросы компания отказалась.