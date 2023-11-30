Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца

Уже на протяжении нескольких недель жители региона жалуются на цены на яйца. В крупном гипермаркете их стоимость доходила до 150 рублей. А в некоторых торговых точках за яйца просили и по 200 рублей. Как тогда сообщил глава минсельхоза Белгородской области Андрей Антоненко, вопрос уже взяли на контроль ведомства, а информацию передали антимонопольщикам. Но спустя неделю стоимость данного продукта изменилась не так сильно.