Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Белгороде резко подскочили цены на яйца

Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца

30 ноября 2023, 11:26
Фото: Bel.ru

В Белгороде резко подскочили цены на яйца

В областном центре стоимость десятка куриных яиц варьируется в пределах 100 рублей, хотя ещё несколько недель назад их можно было купить за 70-80 рублей. Белгородцев такое положение дел возмутило. ФАС пообещало провести проверку. Сколько сейчас стоят яйца — выяснили журналисты Бел.Ру.

И скидка не помогает

Уже на протяжении нескольких недель жители региона жалуются на цены на яйца. В крупном гипермаркете их стоимость доходила до 150 рублей. А в некоторых торговых точках за яйца просили и по 200 рублей. Как тогда сообщил глава минсельхоза Белгородской области Андрей Антоненко, вопрос уже взяли на контроль ведомства, а информацию передали антимонопольщикам. Но спустя неделю стоимость данного продукта изменилась не так сильно.

Журналисты Бел.Ру прошлись по торговым точкам Белгорода и выяснили, что на 27 ноября десяток куриных яиц по социальной цене выставили на продажу в 99 рублей. Примечательно, что столько же стоят яйца как маркировки С2, так и С1.

Что касается яиц маркировки С0, они уже дороже — порядка 109 рублей. Также можно встретить яйца по 104 и 106 рублей. Если десятка мало, в магазинах предлагают 20 штук по 239 рублей и 30 штук за 299 рублей. Причём все ценники обозначены в качестве выгодной цены. То есть дальше будет дороже?

Фото: Bel.ru

Таким образом, стоимость одного куриного яйца на сегодняшний день варьируется в пределах 9-11 рублей. Хотя ещё несколько недель назад десяток можно было купить за 70-80 рублей — 7-8 рублей за штуку.

Однако стоит отметить, что по заявлению главы области Вячеслава Гладкова, на 25 ноября стоимость десятка яиц на ярмарке в Белгороде стартовала от 64 рублей.

Опять проверки

Не успела ФАС закончить проверку цен на куриное мясо, как ведомство заинтересовалось формированием цен на яйца. По официальной информации, территориальные органы службы направили запросы компаниям-производителям о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных ведомство проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен.

Кроме того, ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о предоставлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

В региональном УФАС Бел.Ру сообщили, что проверку проводило федеральное ведомство. За подробностями мы обратились к ним с запросом.

В ФАС нам рассказали, что результатов проверки ещё нет, а раскрывать названия компаний, в отношении которых проводятся проверки, пока не будут. При этом известно, что сотрудники ведомства провели антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Мероприятия прошли в том числе и в Белгородской области.

По итогам служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений (за это предусмотрена уголовная ответственность).

Выводы ведомство сделает по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации.

В случае наличия признаков нарушения закона о защите конкуренции возбудят антимонопольные дела. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Почему дорожает?

По данным Росстата, в октябре яйца стали лидерами по росту цен на продукты питания в РФ (без учёта некоторых видов плодоовощной продукции). По сравнению с сентябрём они подорожали на 13,1%, с начала года — на 18,7%, в годовом выражении — на 23,9%.

По словам генерального директора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой, подорожание связано с ростом спроса на яйца и сезонностью, сообщает «Парламентская газета».

При этом наиболее существенно и болезненно для потребителя, отметила Бобылева, стоимость яйца меняется как раз в момент отправки в торговые сети.

По данным Росстата, в сентябре 2023 года отпускная цена на продукт достигала в среднем 60 рублей 78 копеек. А на прилавки они уже попадали по средней стоимости в 85 рублей и 68 копеек. Даже с учётом неизбежных расходов на логистику и складское хранение наценка всё равно получается серьёзной.

При этом в Росптицесоюзе отметили, что анализ производства птицеводческой продукции подтвердил стабильность рынка и полное удовлетворение спроса со стороны населения.

«По итогам текущего года объёмы производства мяса птицы и яйца сохраняются на уровне прошлого года. Факторы, повлиявшие на повышение цен, связаны с ростом спроса со стороны населения на самый дешёвый продукт белка животного происхождения. По яйцу добавился фактор ежегодного восстановления цен после летнего снижения. Птицеводческая продукция представлена в достаточном для потребителя объёме и ассортименте», — добавили в организации.

Фото: Telegram-канал Росптицесоюза

Напомним, около месяца назад Федеральная антимонопольная служба планировала провести проверку цен на продукцию нескольких компаний. Речь шла об АО «Приосколье», ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс». По информации ведомства, эти три организации занимают доминирующую позицию на рынке мяса птицы.

Антимонопольная служба выслала запросы предприятиям. Сотрудникам ведомства предстояло проанализировать стоимость производства и обоснованность установленных цен.

Журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриного мяса в октябре и ноябре в областном центре и выяснили, что, например, продукция ПАО «Черкизово» за месяц даже немного подорожала.

Поэтому мы направили запрос в компанию, попросив рассказать, из чего складывается оптовая и розничная стоимость мяса птицы, по какой причине произошёл рост цен на мясо птицы и насколько в ноябре 2023 года ПАО «Группа Черкизово» изменило оптовую стоимость в сравнении с октябрём. Но отвечать на наши вопросы компания отказалась.

Подвели мандарины, курица и яйца: новогодний стол для белгородцев станет дороже
Узнать подробнее
Читайте также:
Тарифы ЖКХ, яйца «из Магадана» и мошенничество с катком в Белгороде: итоги дняАнтимонопольщики проверят цены на яйца на фоне жалоб белгородцев и других россиян«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС
#Антимонопольная служба#Ярмарка#Новости Белгорода#Эксклюзив#Росстат#Торговые точки#Мясо птицы#Белгород#Кристина Семенчук#Росптицесоюз#Цены на яйца#Куриные яйца
Подпишитесь
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Сегодня, 12:25
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
Сегодня, 11:36
SHAMAN на концерте в Белгороде дал спеть знаменитому мальчику Алёше
Сегодня, 12:28
«Один бы я не справился»: Жданова наградили орденом Мужества в Москве
Сегодня, 09:35
Жизнь после Сергиенко: в белгородских компаниях «Газпрома» утвердили гендиректора
Сегодня, 08:31