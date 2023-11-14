«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Белгородцы жалуются в соцсетях на цены на куриные яйца. В нескольких торговых точках их стоимость уже превысила 100 рублей, утверждают горожане.
О ситуации написал местный житель. По его словам, в «Ясных зорях» ценник составил 113 рублей.
«Интересно, у нас яйца из Магадана доставляют? В „Ясных зорях“ яйца по 113 рублей», — утверждает белгородец.
Как оказалось, это ещё не дорого. В крупном гипермаркете цена существенно выше.
«Это ещё дёшево. В „Линии“ на Королёва — по 150 рублей», — отметил другой житель региона.
Из-за высоких цен белгородцы заинтересовались работой ФАС.
«У нас ФАС вообще работает? Посмотрите, сколько стоят яйца. Можно подумать, что их доставляют из Магадана», — пишет мужчина.
Ему ответил глава белгородского минсельхоза Андрей Антоненко. По словам министра, вопрос уже взяли на контроль ведомства, а информацию передали антимонопольщикам.
Информация о повышении цен на яйцо куриное направлена в прокуратуру Белгородской области и УФАС по Белгородской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области