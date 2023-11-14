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Яйца

«Доставляют из Магадана?» Белгородцы возмущены ценами на яйца, жалобы передали в ФАС

14 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Яйца

ФАС проверит цены на яйца в Белгородской области

В соцсетях жители региона неоднократно жаловались на стоимость яиц. В крупном гипермаркете их продают за 150 рублей, утверждают горожане. Информацию уже передали в антимонопольную службу.

Белгородцы жалуются в соцсетях на цены на куриные яйца. В нескольких торговых точках их стоимость уже превысила 100 рублей, утверждают горожане.

О ситуации написал местный житель. По его словам, в «Ясных зорях» ценник составил 113 рублей.

«Интересно, у нас яйца из Магадана доставляют? В „Ясных зорях“ яйца по 113 рублей», — утверждает белгородец.

Как оказалось, это ещё не дорого. В крупном гипермаркете цена существенно выше.

«Это ещё дёшево. В „Линии“ на Королёва — по 150 рублей», — отметил другой житель региона.

Из-за высоких цен белгородцы заинтересовались работой ФАС.

«У нас ФАС вообще работает? Посмотрите, сколько стоят яйца. Можно подумать, что их доставляют из Магадана», — пишет мужчина.

Ему ответил глава белгородского минсельхоза Андрей Антоненко. По словам министра, вопрос уже взяли на контроль ведомства, а информацию передали антимонопольщикам.

Информация о повышении цен на яйцо куриное направлена в прокуратуру Белгородской области и УФАС по Белгородской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
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#Белгородская область#Экономика#Продукты#Яйца#Фас#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Антоненко#Цены на яйца
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