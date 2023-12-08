Цены на куриные яйца в регионах проверят по требованию генпрокурора Краснова

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Ценами на куриные яйца заинтересовались в Генеральной прокуратуре. По поручению главы федерального ведомства Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при формировании их стоимости.
Цены на куриные яйца в регионах изучат прокуроры на местах и антимонопольщики. Они проверят производителей куриных яиц и розничных продавцов. По итогам примут «исчерпывающие меры реагирования».
По информации Генпрокуратуры, средняя розничная цена куриных яиц за год выросла более чем на 40%.
О заметно подорожавших яйцах сообщали и жители Белгородской области. В некоторых магазинах цена товара превышает 100 рублей за десяток. По информации регионального минсельхоза, ещё в ноябре о повышении цен сообщили в прокуратуру и УФАС.
Антимонопольщики, к слову, ранее тоже заявили, что изучат ценообразование на куриные яйца. Спустя время ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на товар до 5%.