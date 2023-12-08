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Яйца

Цены на куриные яйца в регионах проверят по требованию генпрокурора Краснова

8 декабря 2023, 08:44
Фото: 1MI
Яйца

Генпрокуратура РФ заинтересовалась подорожавшими яйцами

Проверки пройдут среди производителей яиц и розничных продавцов. Их проведут местные прокуроры и антимонопольщики. По итогам проверок обещают принять «исчерпывающие меры реагирования», сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ценами на куриные яйца заинтересовались в Генеральной прокуратуре. По поручению главы федерального ведомства Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при формировании их стоимости.

Цены на куриные яйца в регионах изучат прокуроры на местах и антимонопольщики. Они проверят производителей куриных яиц и розничных продавцов. По итогам примут «исчерпывающие меры реагирования».

По информации Генпрокуратуры, средняя розничная цена куриных яиц за год выросла более чем на 40%.

О заметно подорожавших яйцах сообщали и жители Белгородской области. В некоторых магазинах цена товара превышает 100 рублей за десяток. По информации регионального минсельхоза, ещё в ноябре о повышении цен сообщили в прокуратуру и УФАС.

Антимонопольщики, к слову, ранее тоже заявили, что изучат ценообразование на куриные яйца. Спустя время ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на товар до 5%.

Цены на яйца в сервисах доставки продуктов Цены на яйца в сервисах доставки продуктов
Цены на яйца в сервисах доставки продуктов Цены на яйца в сервисах доставки продуктов
Цены на яйца в сервисах доставки продуктов Цены на яйца в сервисах доставки продуктов
Цены на яйца в сервисах доставки продуктов Цены на яйца в сервисах доставки продуктов
Цены на яйца в сервисах доставки продуктов
Фото: Bel.ru
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
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#Общество#Белгородская область#Яйца#Цены#Подорожание#Инна Рогова#Белгород#Игорь Краснов#Генпрокуратура РФ
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