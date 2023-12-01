Антимонопольщики предложили вариант решения проблемы подорожания яиц

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Предполагается, что мера будет действовать до марта следующего года.
Письмо направили в Союз независимых сетей России и компаниям из Ассоциации компаний розничной торговли. Его уже получили представители X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), ещё одной крупной сети. О том, согласны компании с предложением ФАС или нет, они должны сообщить 4 декабря.
С предложением об ограничении наценки ФАС выступила после проверки ценообразования на куриные яйца. Ведомство тогда направило запросы производителям о формировании стоимости продукции.
По информации Росстата, в октябре куриные яйца в стране подорожали на 23,9% в сравнении с тем же месяцем 2022 года.
Стремительный рост цен на яйца заметили и белгородцы. Глава областного минсельхоза Андрей Антоненко сообщил, что информацию о ценах направили в региональную прокуратуру. Тем временем в некоторых магазинах Белгорода всё ещё можно найти яйца дороже 100 рублей за десяток.