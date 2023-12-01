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Яйца

Антимонопольщики предложили вариант решения проблемы подорожания яиц

1 декабря 2023, 06:45
Фото: 1MI
Яйца

ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%

Ограничить наценки предлагается до марта 2024 года. Рекомендацию уже получили представители крупных торговых сетей, пишет РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила торговым сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Предполагается, что мера будет действовать до марта следующего года.

Письмо направили в Союз независимых сетей России и компаниям из Ассоциации компаний розничной торговли. Его уже получили представители X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), ещё одной крупной сети. О том, согласны компании с предложением ФАС или нет, они должны сообщить 4 декабря.

С предложением об ограничении наценки ФАС выступила после проверки ценообразования на куриные яйца. Ведомство тогда направило запросы производителям о формировании стоимости продукции.

По информации Росстата, в октябре куриные яйца в стране подорожали на 23,9% в сравнении с тем же месяцем 2022 года.

Стремительный рост цен на яйца заметили и белгородцы. Глава областного минсельхоза Андрей Антоненко сообщил, что информацию о ценах направили в региональную прокуратуру. Тем временем в некоторых магазинах Белгорода всё ещё можно найти яйца дороже 100 рублей за десяток.

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#Общество#Яйца#Цены#Фас#Инна Рогова#Белгород
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