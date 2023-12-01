Антимонопольщики предложили вариант решения проблемы подорожания яиц

Письмо направили в Союз независимых сетей России и компаниям из Ассоциации компаний розничной торговли. Его уже получили представители X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), ещё одной крупной сети. О том, согласны компании с предложением ФАС или нет, они должны сообщить 4 декабря.