Суд над офицерами, нарушения на цемзаводе и масочный режим: итоги недели

На этой неделе в России был вынесен приговор двум офицерам, подполковнику Анатолию Бондареву и майору Дмитрию Дмитракову, которые не предотвратили нападение ВСУ на Старую Нелидовку в Белгородской области. Атака ВСУ произошла в апреле прошлого года. В ходе ракетного обстрела погибли семеро военнослужащих России, 43 военных получили ранения. Помимо этого, было уничтожено 15 единиц техники, а также порядка 30 серьёзно пострадали. Этот ущерб был оценён в 90 млн рублей.