Суд над офицерами, нарушения на цемзаводе и масочный режим: итоги недели

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На этой неделе в России был вынесен приговор двум офицерам, подполковнику Анатолию Бондареву и майору Дмитрию Дмитракову, которые не предотвратили нападение ВСУ на Старую Нелидовку в Белгородской области. Атака ВСУ произошла в апреле прошлого года. В ходе ракетного обстрела погибли семеро военнослужащих России, 43 военных получили ранения. Помимо этого, было уничтожено 15 единиц техники, а также порядка 30 серьёзно пострадали. Этот ущерб был оценён в 90 млн рублей.
Офицеров обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 340 УК РФ «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ». Суд назначил офицерам четыре года колонии строгого режима. Известно, что фигуранты планируют обжаловать приговор. Военнослужащие уже пробыли под следствием и судом более полутора лет, поэтому вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.
Отметим, что об уголовном деле стало известно в августе текущего года.
В отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело за взятку. Позже Бел.Ру стало известно о кандидате на пост нового гендиректора завода. Пост может занять Вадим Шаблицкий. Ранее он был директором «Невьянского цементника». В последние несколько лет Шаблицкий работал на цемзаводе. Также он занимал должность заместителя генерального директора — директора по производству в «Мордовцементе».
Кроме того, на этой неделе стало известно о внеплановых проверках Росприроднадзора на ЗАО «Белгородский цемент». Проверка прошла после жалоб бегородцев на выбросы от предприятия. Специалисты выявили порядка 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Так, в десятки раз были превышены нормативы предельно допустимых выбросов. В настоящий момент рассчитывается ущерб, который был причинён атмосфере заводом.
Отметим, что по итогам проверки к административной ответственности были привлечены юрдицо и ответственное должностное лицо. Сумма штрафов составила более 242 тыс. рублей. Также Росприроднадзор выдал предписания для устранения нарушений.
В медицинских учреждениях региона вновь придётся ходить в масках. О введении масочного режима в больницах рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников во время оперсовещания правительства. Отметим, что такое решение связано с ростом случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Всего в регионе болеет порядка 20,6 тысяч человек, что превышает эпидемиологический порог. Наибольшее количество заболевших наблюдается в Старооскольском горокруге, Белгородском, Борисовском и Чернянском районах.
Также известно, что в школах, которые являются в настоящий момент главными «эпицентрами» заболеваемости, действуют фильтры и происходит мониторинг заболевших. Работодателям советуют отправлять болеющих сотрудников на домашнее лечение и настаивать на поход в больницу. Также взрослым советуют контролировать температуру и периодически проветривать помещения.
Горожанам показали новогоднее оформление города. Так, центр Белгорода будет украшен так же, как и в прошлом году, исключение — новые световые качели. На Соборной площади будут установлены ярмарочные домики, горка, световые фигурки, арки в форме снежинок.
В городе на центральных площадях, возле кинотеатров и управ, в общественных пространствах и управах установят украшенные ёлки.
Центр города, набережную Везёлки в районе «Конпрока» и недалеко от пляжа «Берега» украсят гирляндами. На улице 50-летия Белгородской области появится световая арка с домиками и елями, арт-объекты с птицами. Тематические объекты разместят на пляже «Берега». На Свято-Троицком бульваре установят световые шары и трёх Дедов Морозов на самокатах.