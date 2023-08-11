Внезапное нападение: в чём обвиняют офицеров после атаки ВСУ на Белгородскую область?

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Московский суд рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ, совершённое после начала спецоперации. Судить будут двоих старших офицеров — подполковника и майора.
Фигурантов обвиняют в том, что они не смогли предотвратить обстрел ВСУ своей части. В итоге взорвался склад боеприпасов в Белгородской области. Погибли семеро военнослужащих, 43 получили ранения, уничтожена техника. Журналисты предполагают, что разбирательства пройдут в закрытом режиме.
Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело. Военных обвиняют в нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Также ранее в обвинении была статья о превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), однако её потом посчитали лишней. Дело к производству приняли, судью ещё не определили.
Как пишет издание, в основу легли события, произошедшие в Белгородской области 27 апреля 2022 года. Речь о взрывах и пожарах в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию о возгорании, а затем сообщил, что открытое горение на складе боеприпасов ликвидировано. Среди мирных жителей никто не пострадал.
27 апреля Вячеслав Гладков сообщил о крупном пожаре под Белгородом после взрывов. Загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Разрушений жилых построек не было. Обошлось без пострадавших среди мирного населения.
Однако потерь среди военнослужащих избежать не удалось. По информации издания, погибли семеро военнослужащих, ранения получили ещё 43. Уничтожено 15 единиц техники, повреждено ещё 30, остаточная стоимость которой составляет 89 млн рублей.
Известно, что майора арестовали по ходатайству следствия. Взяли ли под стражу его начальника, не сообщалось. Изначально следствие велось в Белгородской области. Затем дело передали из гарнизонного следственного отдела СКР в управление комитета по Западному военному округу. Майора отправили в Санкт-Петербург, где он находился в СИЗО.
Прокуратура в итоге согласилась с выводами следствия. Правоохранители считают, что офицеры нарушили правила несения боевого дежурства. Согласно статье 340 УК РФ, им грозят десятилетние сроки.
Примечательно ещё и то, что часть 2 данной статьи впервые применяется в следственно-судебной практике. По некоторым данным, подсудимым заявили иск о возмещении вреда на всю сумму причинённого ущерба. Представители обвиняемых и военного следствия никаких комментариев не дают.
Ранее Бел.Ру уже писало об указанном уголовном деле. Однако тогда в нём фигурировал только один человек. Судя по представленной информации, речь на тот момент шла только о майоре. Теперь в деле фигурирует и подполковник.