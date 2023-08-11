Внезапное нападение: в чём обвиняют офицеров после атаки ВСУ на Белгородскую область?

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело. Военных обвиняют в нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Также ранее в обвинении была статья о превышении должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), однако её потом посчитали лишней. Дело к производству приняли, судью ещё не определили.