Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора

Известно, что ранее Шаблицкий занимал пост директора «Невьянского цементника», завода по производству цемента в Свердловской области. В последние годы Шаблицкий работал уже на цемзаводе, где он занимал различные должности: от помощника машиниста цементных мельниц до генерального директора завода. Затем Шаблицкий был заместителем генерального директора — директором по производству на «Мордовцементе».