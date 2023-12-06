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в центре: Вадим Шаблицкий

Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора

6 декабря 2023, 09:21
Фото: соцсети "Цемроса"
в центре: Вадим Шаблицкий
Как стало известно Бел.Ру, на пост гендиректора «Белгородского цемента» рассматривают Вадима Шаблицкого, директора по производству, работавшего до этого на Урале.

По имеющимся у Бел.Ру данным, Вадим Шаблицкий — наиболее вероятный кандидат на пост нового гендиректора цемзавода в Белгороде. Ранее он занимал должность директора по производству.

Известно, что ранее Шаблицкий занимал пост директора «Невьянского цементника», завода по производству цемента в Свердловской области. В последние годы Шаблицкий работал уже на цемзаводе, где он занимал различные должности: от помощника машиниста цементных мельниц до генерального директора завода. Затем Шаблицкий был заместителем генерального директора — директором по производству на «Мордовцементе».

В 2023 году Шаблицкий окончил Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова по специальности «Химическая технология тугоплавких и неметаллических силикатных материалов». Его стаж в цементной промышленности — более 19 лет.

В отношении гендиректора цемзавода Эдуарда Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Его отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела. Он признал свою вину. В «Цемросе» заявили, что «шокированы» случившимся.

Мы шокированы: в «Цемросе» прокомментировали задержание директора цемзавода Белгорода
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