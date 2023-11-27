Украинский беспилотник сбили над Рязанской областью

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был уничтожен украинский беспилотник. Дрон самолётного типа сбили около 21:30 27 ноября.
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своих соцсетях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что вечером 26 ноября БПЛА сбили в Орловской области. Обломки упали на территорию промзоны. Пострадавших среди мирных жителей не было, о наличии каких-либо повреждений не сообщалось. На месте работали спецслужбы.
Отметим, что на днях в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела. Спокойно в регионе было 24 ноября.