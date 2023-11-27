Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:10

Published Сегодня, 20:10

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Украинский беспилотник сбили над Рязанской областью

Украинский беспилотник сбили над Рязанской областью

27 ноября 2023, 20:10
Фото: Midjourney
БПЛА самолётного типа был уничтожен средствами ПВО, сообщает Минобороны России.
Сюжет
СВО

По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Рязанской областью был уничтожен украинский беспилотник. Дрон самолётного типа сбили около 21:30 27 ноября.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своих соцсетях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что вечером 26 ноября БПЛА сбили в Орловской области. Обломки упали на территорию промзоны. Пострадавших среди мирных жителей не было, о наличии каких-либо повреждений не сообщалось. На месте работали спецслужбы.

Отметим, что на днях в Белгородской области не зафиксировали ни одного обстрела. Спокойно в регионе было 24 ноября.

Читайте также:
Два взрывных устройства сбросили ВСУ с беспилотника под БелгородомУпал в промзоне: что известно о новой атаке ВСУ с беспилотникаНалёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области
#Беспилотник#Алина Харина#Рязанская область#СВО#Работа ПВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Что происходит с детьми в «Бригантине „Белогорье“» в охваченном штормом Крыму?
Сегодня, 12:52
Нашли ещё денег: в мэрии объяснили очередной перенос даты монтажа остановки «Стадион»
Сегодня, 14:58
В белгородскую самооборону вошли почти 6 тысяч человек
Сегодня, 11:57
Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде
Сегодня, 13:54
Виноваты дожди? Откуда взялась течь в ремонтируемом переходе на «Стадионе» Белгорода
Сегодня, 14:31
Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?
Сегодня, 12:35