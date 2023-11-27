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Беспилотник

Упал в промзоне: что известно о новой атаке ВСУ с беспилотника

27 ноября 2023, 08:07
Фото: Midjourney
Беспилотник

Украинский БПЛА обезвредили в Орловской области

Произошло это вечером 26 ноября в Орловской области. БПЛА сбили, обломки упали на территорию промзоны. Пострадавших нет, пишет «Орелtimes» со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.
Сюжет
СВО

Вчера, 26 ноября, над Орловской областью сбили беспилотник самолётного типа. БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили над промзоной Ливен.

Пострадавших среди мирных жителей нет, о наличии каких-либо повреждений неизвестно. На месте происшествия работали спецслужбы.

Напомним, что 24 ноября на территории Белгородской области было спокойно: не зафиксировано ни одного обстрела. На следующий день, 25 ноября, в регионе установили обстрел семи муниципальных образований. Под огнём были Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. За сутки ВСУ ударили по населённым пунктам около 38 раз.

Налёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области
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#Беспилотник#Орловская область#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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