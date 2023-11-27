Упал в промзоне: что известно о новой атаке ВСУ с беспилотника

Напомним, что 24 ноября на территории Белгородской области было спокойно: не зафиксировано ни одного обстрела. На следующий день, 25 ноября, в регионе установили обстрел семи муниципальных образований. Под огнём были Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. За сутки ВСУ ударили по населённым пунктам около 38 раз.