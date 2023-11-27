Два взрывных устройства сбросили ВСУ с беспилотника под Белгородом

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
В минувшее воскресенье, 26 ноября, ВСУ ударили по двум приграничным районам. Так, с беспилотника сбросили два самодельных взрывных устройства над селом Щетиновка в Белгородском районе. Помимо этого, по селу выпустили три гранатомётных выстрела.
Из миномёта ВСУ обстреляли окраину волоконовского хутора Старый. Всего здесь насчитали два прилёта.
По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.
24 ноября, напомним, обстрелов Белгородской области не было. Однако уже на следующий день удары возобновились: под огнём были семь приграничных районов. Атаке подвергся в том числе инфраструктурный объект связи.