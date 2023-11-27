Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Беспилотник

Два взрывных устройства сбросили ВСУ с беспилотника под Белгородом

27 ноября 2023, 08:45
Фото: Midjourney
Беспилотник

Семь прилётов насчитали в Белгородской области 26 ноября

Удар на себя приняли Белгородский и Волоконовский районы. ВСУ атаковали населённые пункты с беспилотника, из гранатомёта и миномёта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В минувшее воскресенье, 26 ноября, ВСУ ударили по двум приграничным районам. Так, с беспилотника сбросили два самодельных взрывных устройства над селом Щетиновка в Белгородском районе. Помимо этого, по селу выпустили три гранатомётных выстрела.

Из миномёта ВСУ обстреляли окраину волоконовского хутора Старый. Всего здесь насчитали два прилёта.

По информации главы региона, пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

24 ноября, напомним, обстрелов Белгородской области не было. Однако уже на следующий день удары возобновились: под огнём были семь приграничных районов. Атаке подвергся в том числе инфраструктурный объект связи.

Налёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Упал в промзоне: что известно о новой атаке ВСУ с беспилотникаВрач рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле белгородцаДва человека ранены при взрыве в Белгородской области: была атака дрона-камикадзе
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Взрывное устройство#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Гранатомёт#Приграничье#СВО#Миномёт
Подпишитесь
На катере до «Островка»? Где в Белгороде хотят запустить водный транспорт
Сегодня, 09:14
Стало известно, сколько лет нужно работать белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей
Сегодня, 07:50
Компания, владельцу которой вменяют дачу главе ЦЭБа взятки, подала на ЦЭБ в суд
Сегодня, 05:16
Юрий Клепиков провёл приём граждан в Белгороде
Сегодня, 09:40
Белгородец пожаловался на опарышей в пельменях «Мираторга»: что говорят в компании?
Сегодня, 04:30
Гладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год
Сегодня, 07:00