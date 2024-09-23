Рязанская область

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Призывникам осенью 2024 года придут электронные повестки, но только в трёх регионах
23 сентября, 07:44
За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью
20 апреля, 07:12
2023
Украинский беспилотник сбили над Рязанской областью
27 ноября 2023, 20:10
В этот раз — не Белгород: что известно о ночной атаке беспилотников на регионы РФ
30 августа 2023, 07:16
2022
Переселенцев из белгородского приграничья готовятся принимать в Рязанской области
Эвакуированным белгородцам должны обеспечить временное проживание и питание. Соответствующее постановление опубликовало рязанское правительство.
8 ноября 2022, 07:40

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