Впервые за много месяцев Белгородскую область не обстреляли за сутки

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
По данным губернатора, за прошедшие сутки Белгородскую область ни разу не обстреляли ВСУ. Данная информация не появлялась в течение многих месяцев.
Примечательно, что ещё с 23 на 24 ноября за день официально насчитали 26 прилётов. Под огнём было пять муниципалитетов региона. Обстрел противник вёл из артиллерии и миномётов. Также были зафиксированы прилёты беспилотников.
Накануне было совершено четыре нападения с использованием беспилотников. Два из них произошли в Козинке в Грайворонском горокруге. В одном случае беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на окраине села. В другом случае дрон-камикадзе упал и взорвался. В итоге ранение получил мужчина. Его доставили в больницу с травмой ног. Врачи сообщили, что у пострадавшего минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы и множественные порезы.
Два осколочных боеприпаса сбросили над посёлком Долгое в Валуйском горокруге. Ещё три взрывных устройства были обнаружены в посёлке Щетиновке в Белгородском районе.