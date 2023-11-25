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Впервые за много месяцев Белгородскую область не обстреляли за сутки

Впервые за много месяцев Белгородскую область не обстреляли за сутки

25 ноября 2023, 06:37
Фото: Bel.ru
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Хотя ещё с 23 на 24 ноября за день официально насчитали 26 прилётов.

По данным губернатора, за прошедшие сутки Белгородскую область ни разу не обстреляли ВСУ. Данная информация не появлялась в течение многих месяцев.

Примечательно, что ещё с 23 на 24 ноября за день официально насчитали 26 прилётов. Под огнём было пять муниципалитетов региона. Обстрел противник вёл из артиллерии и миномётов. Также были зафиксированы прилёты беспилотников.

Накануне было совершено четыре нападения с использованием беспилотников. Два из них произошли в Козинке в Грайворонском горокруге. В одном случае беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на окраине села. В другом случае дрон-камикадзе упал и взорвался. В итоге ранение получил мужчина. Его доставили в больницу с травмой ног. Врачи сообщили, что у пострадавшего минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы и множественные порезы.

Два осколочных боеприпаса сбросили над посёлком Долгое в Валуйском горокруге. Ещё три взрывных устройства были обнаружены в посёлке Щетиновке в Белгородском районе.

Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ
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#Белгородская область#Губернатор#Боеприпасы#Нападения#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Артиллерия#Беспилотники#Минометы
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