Впервые за много месяцев Белгородскую область не обстреляли за сутки

Накануне было совершено четыре нападения с использованием беспилотников. Два из них произошли в Козинке в Грайворонском горокруге. В одном случае беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на окраине села. В другом случае дрон-камикадзе упал и взорвался. В итоге ранение получил мужчина. Его доставили в больницу с травмой ног. Врачи сообщили, что у пострадавшего минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы и множественные порезы.