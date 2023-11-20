Глава района в Белгородской области: стрельба будет, но надо сохранять спокойствие

Прошлые учебные стрельбы сильно испугали некоторых валуйчан. По словам местных жителей, им пришлось «сидеть в подвалах и пить успокоительные», так как они не знали, с чем связан шум. Опасения людей небезосновательны, так как Валуйский горокруг не раз с начала СВО попадал под обстрелы. Столицу муниципалитета ранее атаковали из РСЗО «Град», были разрушения.