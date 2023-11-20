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Учебные стрельбы

Глава района в Белгородской области: стрельба будет, но надо сохранять спокойствие

20 ноября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Учебные стрельбы

Учебные стрельбы месяц будут идти в Белгородской области

Запланированы они на территории Валуйского горокруга. Громко здесь будет с завтрашнего дня до конца декабря, сообщил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

В Белгородской области может быть громко целый месяц. Учебные стрельбы пройдут в Валуйском горокруге.

Тренировка пройдёт с 21 ноября по 22 декабря с 9:00 до 14:00. «Прошу сохранять спокойствие», — добавил Дыбов.

Прошлые учебные стрельбы сильно испугали некоторых валуйчан. По словам местных жителей, им пришлось «сидеть в подвалах и пить успокоительные», так как они не знали, с чем связан шум. Опасения людей небезосновательны, так как Валуйский горокруг не раз с начала СВО попадал под обстрелы. Столицу муниципалитета ранее атаковали из РСЗО «Град», были разрушения.

Напомним, что в Валуйском горокруге должны установить новые системы оповещения. Появятся они ещё в трёх приграничных районах.

Новые системы оповещения появятся в четырёх районах Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Алексей дыбов#Тренировка#Инна Рогова#Белгород#Учебные стрельбы#Валуйский горокруг
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