Глава района в Белгородской области: стрельба будет, но надо сохранять спокойствие

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Белгородской области может быть громко целый месяц. Учебные стрельбы пройдут в Валуйском горокруге.
Тренировка пройдёт с 21 ноября по 22 декабря с 9:00 до 14:00. «Прошу сохранять спокойствие», — добавил Дыбов.
Прошлые учебные стрельбы сильно испугали некоторых валуйчан. По словам местных жителей, им пришлось «сидеть в подвалах и пить успокоительные», так как они не знали, с чем связан шум. Опасения людей небезосновательны, так как Валуйский горокруг не раз с начала СВО попадал под обстрелы. Столицу муниципалитета ранее атаковали из РСЗО «Град», были разрушения.
Напомним, что в Валуйском горокруге должны установить новые системы оповещения. Появятся они ещё в трёх приграничных районах.