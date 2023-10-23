Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Учения по боевому сплачиванию

Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание

23 октября 2023, 12:47
Фото: личная страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Учения по боевому сплачиванию

Белгородских чиновников учат стрелять и управлять беспилотниками

О пройденном обучении сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что чиновники провели масштабную тренировку по боевому сплачиванию под дождём.

Во всех муниципалитетах Белгородской области стартовали учения по боевому сплачиванию для чиновников. Они направлены на развитие навыков сотрудничества и эффективного взаимодействия в команде. В рамках обучения белгородцы проходят семь различных локаций.

Так, обучение прошли депутаты, работники администрации, сферы образования, культуры, соцзащиты и члены самообороны Новооскольского округа. Опытные инструкторы научили сотрудников навыкам тактической медицины, работе коптеров, стрельбе и основам передвижения на местности в условиях военных действий. Кроме этого, белгородцам рассказали о правилах поведения при обстрелах.

Напомним, что в начале октября в муниципалитетах Белгородской области проходили учения по гражданской обороне. В тренировке приняли участие организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по гражданской обороне федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные организации.

Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиваниюУчения по боевому сплачиванию
Учения по боевому сплачиванию
Фото: личная страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Сделать воду чистой с помощью ваты: ставропольский ученый изобрел девайс для фильтраВ Белгороде потренировались дезинфицировать автобусы на учениях по ГО: фотоОт куриного пера до удобрения: инновационная разработка ставропольского ученого
#Белгородская область#Учения#Белгород#Вячеслав Гладков#Новооскольский горокруг#Александра Склярова
Подпишитесь
Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Сегодня, 07:51
Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь
Сегодня, 10:45
Гладков усомнился в цифрах минспорта по количеству детей, занимающихся плаванием
Сегодня, 08:32
Дом восстановить, дать работу: брошенные белгородские дома могут отдавать нуждающимся
Сегодня, 09:38
Крымский чиновник перейдёт на работу в мэрию Белгорода?
Сегодня, 08:56