Стрельба, управление БПЛА: белгородские чиновники проходят боевое сплачивание

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Во всех муниципалитетах Белгородской области стартовали учения по боевому сплачиванию для чиновников. Они направлены на развитие навыков сотрудничества и эффективного взаимодействия в команде. В рамках обучения белгородцы проходят семь различных локаций.
Так, обучение прошли депутаты, работники администрации, сферы образования, культуры, соцзащиты и члены самообороны Новооскольского округа. Опытные инструкторы научили сотрудников навыкам тактической медицины, работе коптеров, стрельбе и основам передвижения на местности в условиях военных действий. Кроме этого, белгородцам рассказали о правилах поведения при обстрелах.
Напомним, что в начале октября в муниципалитетах Белгородской области проходили учения по гражданской обороне. В тренировке приняли участие организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по гражданской обороне федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные организации.