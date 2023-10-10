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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Полиция

В МВД рассказали подробности автомобильной погони со стрельбой в Белгородской области

10 октября 2023, 07:04
Фото: 1MI
Полиция

Молодой белгородец пострадал во время погони со стрельбой

По автомобилю выстрелили полицейские. 18-летний водитель оказался ранен. Полицейские оказали ему первую медпомощь и доставили в больницу. Подробности погони рассказали в региональном УМВД.

Погоня за 18-летним водителем произошла в Белгородской области в воскресенье, 9 октября. Для того, чтобы остановить автомобиль, полицейским пришлось применить табельное оружие.

По предварительным данным, в 01:25 наряд ДПС заметил ВАЗ-2107, который нарушил правила обгона. Сотрудники правоохранительных органов попросили нарушителя остановиться, но тот на их просьбу не отреагировал и попытался скрыться, продолжая нарушать правила движения.

В селе Сергиевка в Губкинском округе полицейские перекрыли движение с помощью дорожных конусов, но и это водителя не остановило: он попытался наехать на правоохранителей. После этого инспекторы ДПС из табельного оружия выстрелили по колёсам автомобиля.

Задержать автомобиль сотрудники правоохранительных органов смогли только в Чернянском районе. В результате погони автомобиль был повреждён, а водитель получил ранения. Полицейские оказали ему первую медпомощь, а затем доставили в больницу.

За рулём машины находился 18-летний житель Чернянского района. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление авто без прав, а также за невыполнение требований об остановке. У водителя взяли кровь на исследование.

Полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), части 2 статьи 12.25 («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке») и пяти фактам части 4 статьи 12.15 («Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения») КоАП РФ.

В автомобиле также находился 17-летний пассажир. Он не пострадал, но в отношении его родителей составили административный материал за ненадлежащее воспитание.

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