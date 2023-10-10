В МВД рассказали подробности автомобильной погони со стрельбой в Белгородской области

В селе Сергиевка в Губкинском округе полицейские перекрыли движение с помощью дорожных конусов, но и это водителя не остановило: он попытался наехать на правоохранителей. После этого инспекторы ДПС из табельного оружия выстрелили по колёсам автомобиля.