В МВД рассказали подробности автомобильной погони со стрельбой в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Погоня за 18-летним водителем произошла в Белгородской области в воскресенье, 9 октября. Для того, чтобы остановить автомобиль, полицейским пришлось применить табельное оружие.
По предварительным данным, в 01:25 наряд ДПС заметил ВАЗ-2107, который нарушил правила обгона. Сотрудники правоохранительных органов попросили нарушителя остановиться, но тот на их просьбу не отреагировал и попытался скрыться, продолжая нарушать правила движения.
В селе Сергиевка в Губкинском округе полицейские перекрыли движение с помощью дорожных конусов, но и это водителя не остановило: он попытался наехать на правоохранителей. После этого инспекторы ДПС из табельного оружия выстрелили по колёсам автомобиля.
Задержать автомобиль сотрудники правоохранительных органов смогли только в Чернянском районе. В результате погони автомобиль был повреждён, а водитель получил ранения. Полицейские оказали ему первую медпомощь, а затем доставили в больницу.
За рулём машины находился 18-летний житель Чернянского района. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление авто без прав, а также за невыполнение требований об остановке. У водителя взяли кровь на исследование.
Полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), части 2 статьи 12.25 («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке») и пяти фактам части 4 статьи 12.15 («Выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения») КоАП РФ.
В автомобиле также находился 17-летний пассажир. Он не пострадал, но в отношении его родителей составили административный материал за ненадлежащее воспитание.