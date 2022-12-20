Боявшийся гнева любимой белгородец украл для неё розы, но потерял их во время погони

В Старом Осколе нетрезвый 22-летний парень ворвался в цветочный магазин, схватил букет с пятью красными розами и убежал. Букет подозреваемый хотел подарить любимой девушке, чтобы её задобрить и чтобы она не устроила скандал из-за того, что он выпил. Правда, цветы так и не добрались до рук дамы сердца: оскольчанин обронил их, когда пытался скрыться от преследования.