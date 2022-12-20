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Боявшийся гнева любимой белгородец украл для неё розы, но потерял их во время погони

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI
Хищение с долей романтики произошло в Старом Осколе. Пьяный 22-летний парень схватил букет в цветочном магазине и убежал. Правда, цветы он обронил, пытаясь уйти от преследования. История закончилась уголовным делом, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Старом Осколе нетрезвый 22-летний парень ворвался в цветочный магазин, схватил букет с пятью красными розами и убежал. Букет подозреваемый хотел подарить любимой девушке, чтобы её задобрить и чтобы она не устроила скандал из-за того, что он выпил. Правда, цветы так и не добрались до рук дамы сердца: оскольчанин обронил их, когда пытался скрыться от преследования.

Теперь романтику грозит до четырёх лет лишения свободы по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Отметим, что задержанный ранее был судим.

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