Белгородец во время погони на ходу выпрыгнул из машины, а авто утонуло в водоёме

Как сообщили в ведомстве, за 15 минут преследования белгородец многократно нарушил ПДД, в том числе выехал на встречку и на красный свет. После этого парень и вовсе выпрыгнул из машины на ходу, а автомобиль заехал в реку. На этом погоня быстро закончилась: без транспортного средства нарушитель не смог скрыться.