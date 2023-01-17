Белгородец во время погони на ходу выпрыгнул из машины, а авто утонуло в водоёме

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Алексеевке автоинспекторы заметили подозрительного водителя ВАЗ-21140. После того, как автомобилист не выполнил требование об остановке, подозрения в том, что что-то не так, подтвердились. Началась погоня.
Как сообщили в ведомстве, за 15 минут преследования белгородец многократно нарушил ПДД, в том числе выехал на встречку и на красный свет. После этого парень и вовсе выпрыгнул из машины на ходу, а автомобиль заехал в реку. На этом погоня быстро закончилась: без транспортного средства нарушитель не смог скрыться.
На 20-летнего автомобилиста, который уже был лишён прав на вождение, составили десять протоколов.