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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Белгородец во время погони на ходу выпрыгнул из машины, а авто утонуло в водоёме

Сегодня, 13:40
Фото: 1MI

Лишённый прав белгородец во время погони утопил автомобиль

Парень пытался скрыться от патруля в Алексеевке. У него это не получилось ни пешком, ни на машине, сообщили в региональной ГИБДД.

В Алексеевке автоинспекторы заметили подозрительного водителя ВАЗ-21140. После того, как автомобилист не выполнил требование об остановке, подозрения в том, что что-то не так, подтвердились. Началась погоня.

Как сообщили в ведомстве, за 15 минут преследования белгородец многократно нарушил ПДД, в том числе выехал на встречку и на красный свет. После этого парень и вовсе выпрыгнул из машины на ходу, а автомобиль заехал в реку. На этом погоня быстро закончилась: без транспортного средства нарушитель не смог скрыться.

На 20-летнего автомобилиста, который уже был лишён прав на вождение, составили десять протоколов.

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Видео: УМВД России по Белгородской области
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