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Белгородец попытался скрыться от полиции и 19 раз нарушил ПДД

Погоня в Старом Осколе: мотоциклист пытался скрыться от полиции и 19 раз нарушил ПДД

10 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI

Белгородец попытался скрыться от полиции и 19 раз нарушил ПДД

Молодой человек хотел уехать от инспекторов после того, как не остановился по их требованию. На него составили протоколы, сообщили в УМВД по Белгородской области.
Сюжет
Пдд

Молодой староосколец пытался скрыться от полиции. Во время погони парень нарушил ПДД 19 раз.

Инцидент произошёл накануне в Старом Осколе. Парень 1997 года не остановился по требованию правоохранителей и попытался уехать. Во время погони мотоциклист 19 раз нарушенил ПДД.

На него составили шесть протоколов за выезд на встречку, четыре — за проезд на красный свет светофора. Ещё четыре — за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД.

Кроме того, на нарушителя составили ещё несколько административных материалов. Речь про невыполнение требования об остановке, несоблюдение требований разметки или дорожных знаков, нарушение при развороте, управление мотоциклом без документов. Также парень нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу другим транспортным средствам.

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