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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Система оповещения

Новые системы оповещения появятся в четырёх районах Белгородской области

20 ноября 2023, 07:18
Фото: Midjourney
Система оповещения

В Белгородской области начался монтаж новых систем оповещения

На это из областного бюджета выделили дополнительные деньги. Новые устройства появятся в четырёх муниципалитетах до конца декабря этого года. Мера позволит увеличить охват населения техническими средствами до 93-98,8%.

Вячеслав Гладков ранее сообщал о дополнительном выделении средств из резервного фонда правительства на дооснащение систем оповещения. Всего выделено 60 млн рублей. С сегодняшнего дня, 20 ноября, в области начинается монтаж новых техсредств.

Как отметил глава региона, новые системы оповещения появятся в Грайворонском, Валуйском и Шебекинском округах, а также в Краснояружском районе. Завершить их установку планируется к концу декабря.

После монтажа в муниципальных образованиях Белгородской области состоится проверка новых устройств.

Ранее сообщалось, что на установку дополнительных систем оповещения выделили 76 млн рублей. Это должно увеличить охват населения техсредствами до 93-98,8%. В 2024 году на эти же нужды направят порядка 51 млн рублей.

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#Белгородская область#Система оповещения#Краснояружский район#Монтаж#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#Александра Склярова#Дополнительные средства
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