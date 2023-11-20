Новые системы оповещения появятся в четырёх районах Белгородской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Вячеслав Гладков ранее сообщал о дополнительном выделении средств из резервного фонда правительства на дооснащение систем оповещения. Всего выделено 60 млн рублей. С сегодняшнего дня, 20 ноября, в области начинается монтаж новых техсредств.
Как отметил глава региона, новые системы оповещения появятся в Грайворонском, Валуйском и Шебекинском округах, а также в Краснояружском районе. Завершить их установку планируется к концу декабря.
После монтажа в муниципальных образованиях Белгородской области состоится проверка новых устройств.
Ранее сообщалось, что на установку дополнительных систем оповещения выделили 76 млн рублей. Это должно увеличить охват населения техсредствами до 93-98,8%. В 2024 году на эти же нужды направят порядка 51 млн рублей.