Визит силовиков, привет из Тамбова и инициативы Савченко обсуждали белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В белгородских СМИ сообщили, что в управление образования в Белгороде могли нагрянуть силовики. По информации «Фонаря», они опрашивали сотрудников, опечатали несколько кабинетов. Эту информацию подтвердили два источника. Троих человек правоохранители якобы увезли с собой. Также стало известно, что может быть возбуждено уголовное дело.
Издание обратилось по этому вопросу в городскую администрацию. В пресс-службе мэрии заявили, что официальных комментариев города по возможному визиту силовиков в городское управление образования не будет.
Накануне стало известно, что экс-заммэра Белгорода попал под уголовное дело. Эту информацию подтвердил липецкий следком, хотя и не назвал имя подозреваемого. Алексею Романчукевичу вменяют как минимум три эпизода мошенничества. Речь идёт о сумме более чем 28 млн рублей.
Фигурант оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций. Романчукевич пообещал вовремя вернуть полную сумму и полученный дополнительный доход. Деньги, согласно данным СК, он потратил. Потерпевшие в итоге обратились в правоохранительные органы.
Бывший мэр Белгорода Юрий Галдун, который теперь работает в Тамбове, судится с белгородским Соцфондом из-за пенсии. В сентябре экс-градоначальник обратился в суд с иском к ОСФР по Белгородской области.
Галдун требует включить в стаж периоды работ и увеличить пенсию. Заседание состоялось сегодня, но истец не явился. Вместо него был его представитель. Последняя выступила с ходатайством об увеличении исковых требований.
Сторона истца настаивает на назначении пенсии Галдуну с 11 мая 2023 года. Следующее заседание суда назначено на 5 декабря текущего года.
Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал проблемы в России. Речь идёт о генно-модифицированной продукции и производстве фосфорсодержащих моющих средств.
Сенатор утверждает, что РФ едва ли не единственная страна в мире, где до сих пор разрешено производство моющих средств с содержанием фосфора. Фосфорные соединения через очистные сооружения попадают в окружающую среду. По словам Савченко, это наносит непоправимый вред бассейну страны и здоровью россиян.
Также бывший глава региона обратил внимание на ввоз генно-модифицированной продукции. Он заявил, что ГМО-продукты ввозят без согласования с Роспотребнадзором, хотя их применение на территории страны запрещено. Сенатор добавил, что соевый шрот импортируется для производства комбикормов. Затем ГМО поступает к потребителям через мясную и молочную продукцию.
Евгений Савченко предложил Совфеду поручить профильным комитетам поставить эти вопросы на контроль. При необходимости предлагается ужесточить законодательство. Инициативу в верхней палате парламента поддержали.