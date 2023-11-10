Визит силовиков, привет из Тамбова и инициативы Савченко обсуждали белгородцы

В белгородских СМИ сообщили, что в управление образования в Белгороде могли нагрянуть силовики. По информации «Фонаря», они опрашивали сотрудников, опечатали несколько кабинетов. Эту информацию подтвердили два источника. Троих человек правоохранители якобы увезли с собой. Также стало известно, что может быть возбуждено уголовное дело.