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Полиция

«Троих сотрудников увезли»: в управление образования Белгорода нагрянули силовики?

10 ноября 2023, 06:33
Фото: 1MI
Полиция

«Фонарь»: в управление образования мэрии Белгорода пришли силовики

Как стало известно редакции, сотрудники силовых структур опрашивали работников, опечатали вход в несколько кабинетов. Сообщается, что троих человек увезли. В мэрии заявили, что официальных комментариев не будет.

«Фонарю» стало известно, что 9 ноября в управление образования мэрии Белгорода пришли силовики. Это подтверждают два источника. По данным издания, они опрашивали сотрудников, опечатали несколько кабинетов. Троих человек увезли с собой.

Редакция со ссылкой на собственный источник пишет, что в дальнейшем может быть возбуждено уголовное дело.

Издание обратилось за информацией в горадминистрацию. Официальных комментариев города по возможному визиту силовиков в городское управление образования не будет, ответили в мэрии.

Накануне сообщалось, что бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич попал под уголовное дело. Это подтвердил липецкий следком, хотя и не назвал имя подозреваемого. Речь идёт о трёх эпизодах мошенничества.

Стали известны подробности уголовного дела против экс-заммэра Белгорода Романчукевича
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Мэрия#Силовики#Белгород#Наталья Корявых#Управление образования
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