«Троих сотрудников увезли»: в управление образования Белгорода нагрянули силовики?

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Фонарю» стало известно, что 9 ноября в управление образования мэрии Белгорода пришли силовики. Это подтверждают два источника. По данным издания, они опрашивали сотрудников, опечатали несколько кабинетов. Троих человек увезли с собой.
Редакция со ссылкой на собственный источник пишет, что в дальнейшем может быть возбуждено уголовное дело.
Издание обратилось за информацией в горадминистрацию. Официальных комментариев города по возможному визиту силовиков в городское управление образования не будет, ответили в мэрии.
Накануне сообщалось, что бывший заммэра Белгорода Алексей Романчукевич попал под уголовное дело. Это подтвердил липецкий следком, хотя и не назвал имя подозреваемого. Речь идёт о трёх эпизодах мошенничества.